„Remélem, hogy van külön bejáratú hely a pokolban azoknak, akik összekeverik az agresszort az áldozattal” – Oroszország háborúja ellen tüntettek Budapesten

2025-02-23 21:31:00 CET

Vasárnap megemlékezést szervezett a Főpolgármesteri Hivatal a Városháza Parkba, ahol az orosz-ukrán háború kitörésének évfordulója előtt egy nappal megemlékeztek a háborúban elesettekről, az Oroszország által elhurcoltakról, valamint az ukrán gyerekekről is. A megemlékezésen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester és Balog István, Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is.

Karácsony Gergely Facebook-oldalán tette közzé a beszédét. Abban arról szólt, hogy a háború a tekintetekben van. – Én láttam a tekinteteket, a bucsai pap tekintetét, amikor megmutatta nekem, hol lőtték halomra a gyülekezetének tagjait. És három év múltán azt írja a magyar kormány propagandalapja: ez csak színjáték volt. Hogy az aljasságból fakad-e a megfelelési kényszer, avagy a megfelelési kényszer az, ami ilyen mértékben lealjasít, én nem tudom.

És nem tudom, de mostantól nagyon remélem, hogy van külön bejáratú hely a pokolban azoknak, akik előre megfontolt szándékkal keverik össze az agresszort az áldozattal,

akik gyűlöletcélponttá teszik egy nemzet önvédelmét – hangsúlyozta Budapest vezetője.

– Vajon hány tonna ritkaföldfém ér nekik egy emberi életet? Hány kikötőbe, mennyi olajba és vajon hány köbméter gázba kerül egy nemzet szabadságvágya? – tette fel a kérdést Karácsony Gergely. Szerinte, ha érteni akarjuk, mi is most a valódi tét, nézzük meg az Ukrajna területén belül húzódó határ két oldalát: „A vörös vonal egyik oldalán az orosz megszállás alatt lévő területek. Ahol eltüntettek vagy meggyilkoltak mindenkit, aki ellenállt a megszállóknak. Ahol a gyerekeket elrabolják és úgy nevelik őket, hogy gyűlöljék a szülőföldjüket. Igen, a határ másik oldalán is félelem van, de Ukrajna polgárainak az agresszor támadásaitól, és nem a saját kormányuk elnyomásától kell félniük. Itt húzódik a határ. Ukrajnán belül három éve már, de Ukrajnán kívül is: zsarnokságban akarunk élni vagy szabadságban? Ez a vörös vonal, amit ha átlépünk, sose leszünk többé önmagunk.”

A rendezvény később Putyin-ellenes vonulássá, tüntetésé alakult, de mint az a portál helyszíni tudósításából kiderült, azt az akciót már az Európához Tartozunk Egyesület és a Momentum Mozgalom szervezte. A főváris megemlékezés után a csaknem ezerfősre növekedett tömeg a Városháza Parkból Oroszország budapesti nagykövetsége felé indult. A tüntetők indulás előtt egy hatalmas ukrán zászlót feszítettek ki, ezt viszik magukkal. A transzparensek között feltűnik Orbán Viktor feje is Putyin mellett, a demonstrálók felváltva skandálnák ukránul és magyarul is olyanokat, mint: „Ruszkik haza”, „Putyin öl” és „éljen Ukrajna”.

Az Andrássy úton a menet mellett az egyik elhaladó autóból egy fiatal férfi azt kiáltotta a tömegbe: „Éljenek az oroszok!”. A tömeg nem reagált a provokatív akcióra, azonban a vonulás miatt a hatóságok lezárták az Andrássy utat az Oktogontól a Hősök teréig. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a tömeg nem mehetett közvetlenül a nagykövetség épületéhez, csak a környező utcákon keresztül. Átmenetileg a gyalogosan sem lehetett közlekedni ezen a szakaszon, egy ott lakó csak a lakcímkártya felmutatása után mehetett tovább. A Bajza utcában felállított színpadon Tompos Márton, a Momentum elnöke és Baranyi Krisztina, Ferencváros ellenzéki polgármestere is felszólalt.