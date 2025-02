Jön a választási pénzszórás, hatalmas lyukat üthet a büdzsén a két-, illetve háromgyermekes nők teljes adómentessége

választás;költségvetési hiány;Orbán Viktor;szja;adómentesség;évértékelő beszéd;pénzszórás;

2025-02-24 09:58:00 CET

Újra jelentős költségvetési pénzszórásba kezd kormány a jövő évi választások előtt – derült ki Orbán Viktor évértékelőjéből. A miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy 2025 októberétől bevezetik a háromgyerekes anyák teljes szja-mentességét, 2026 januárjától pedig kiterjesztik azt a két gyermeket nevelőkre is, míg a nyugdíjasok az idén újabb nyugdíj-kiegészítésre számíthatnak. Emlékezetes, hogy a 2022-es választások előtt a kormány szja-visszatérítés és más intézkedések formájában mintegy 2000 milliárd forintot osztott szét a választók között. Az a helikopterpénz a Fidesznek újabb kétharmados győzelmet, míg a magyarok számára az Európai Unió legnagyobb inflációját hozta el. A jelek szerint Orbán Viktor a 2022-es receptet igyekszik lemásolni annak érdekében, hogy javítsa az újraválasztási esélyeit. A költségvetési mozgástér viszont most jóval kisebb, hiszen nincs növekedés, az uniós pénzek sem jönnek és a költségvetés hiánya is magas.

Szavai szerint a két- és háromgyermekes édesanyák adómentessége a teljes életre vonatkozik majd, sőt feltehetőleg azokra is kiterjesztik, akik már felneveltek két vagy három gyereket. (A négygyermekes anyák adómentességét 2020-ban vezette be a kabinet, az idén az ő adómentességük miatt 50-55 milliárd forintos kieséssel számolnak. Összesen mintegy 76 ezer nő tudja ezt igénybe venni, vagyis az egy főre jutó átlagos adónyereség évi 645 ezer forint volt.)

A KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint mintegy 703 ezer kétgyermekes nő volt foglalkoztatásban, vagy fizetett személyi jövedelemadót, így ennyien leszek jogosultak az adómentességre.

A háromgyermekes nők száma 240 ezer, vagyis ha az intézkedést valóban bevezetik, akkor az mintegy 940 ezer nőnek jelenthet teljes adómentességet az élete végéig. Az alsó becslés szerint ezen 940 ezres kör éves adókedvezménye 645 milliárd forintos kieséssel járna. Ám ha azzal számolunk, hogy mindannyian mediánbért keresnek, ami 2024 novemberében bruttó 550 ezer forint volt, akkor ez a tétel jóval nagyobb. A bruttó mediánbér 15 százalékos szja-vonzata havi 82,5 ezer forint, ami csaknem évi egymillió forintos adómegtakarítást jelent. Ezzel az adattal számolva a 940 ezer nő adómentessége akár évi 940 milliárd forintjába is kerülhet a büdzsének. Jelenleg ekkora kiadásra (bevételkiesésre) nincs fedezet a költségvetésben, annak idei várható hiánya így is elérheti a 4200 milliárd forintot. A 2025-ös költségvetés szerint az idei szja-bevételek 4905 milliárd forintra rúghatnak, vagyis az Orbán-kormány ennek a bevételnek több mint ötödéről mondhatna le.

A kormány az adómentesség bevezetésének érdemi részét a 2026-os választások elé időzíti, így az a 2026-os költségvetést terheli meg első ízben. Az ebből fakadó problémák tehát a választások után jelentkeznek majd. Hogy hosszú távon fennmarad-e ez az adómentesség, az a 2026-ban felálló kormány gazdaságpolitikájától is függ, hiszen például ezt az évi 500-1000 milliárd forintot lehetne akár az egészségügy vagy az oktatás fejlesztésére fordítani.

A kétgyermekesek adómentessége egyébként akár ösztönözheti is a második gyerekek megszületését a családokban, ennek ellenére az adómentesség hosszú távú fenntarthatatlansága miatt rövid távon nem hozhat demográfiai változást. A harmadik gyerek megszületését ugyanakkor már nem fogja segíteni, hiszen a teljes adómentesség már jár majd a kétgyermekeseknek is. A jelenlegi gyakorlat szerint a négy gyermeket nevelő családokban a nő igénybe veheti a teljes adómentességet, míg a férj jogosult a családi adókedvezményre.

Nagy Márton, az adózásért felelős nemzetgazdasági tárca vezetője egy szombati rendezvényen annyit közölt, hogy a négygyermekes anyák szja-kedvezménye fennmarad. Október 1-től indul a háromgyermekes anyák szja-mentessége, ami 250 ezer nőt érint, a költségvetésnek pedig évente 170 milliárd forintjába fog kerülni.

A csed és a gyed teljes szja-mentessége pedig a következő években 30-40 ezer anyát fog érinteni, többletköltsége évi 10 milliárd forint.

A megvalósítás részleteit illetően nem mondott semmit, de élhetünk a gyanúperrel, hogy a négygyermekes nőkéhez hasonlóan változik 2025 októberétől a háromgyermekes családok és 2026-tól a kétgyermekes családok adózása is. E szerint a mentesség mellett megmarad a családi adókedvezmény, amit az apák vehetnek igénybe. Ráadásul 2026 januárjától a jelenlegi duplájára nő a családi adókedvezmény.

Ma egy gyermek után 10 ezer, kettő után 20 ezer, három után 33 ezer forint családi adókedvezmény jár gyermekenként, ezt duplázza meg a kormány két lépésben. Így egy gyermek után havi 20 ezer, két gyermek estében gyerekenként havi 40 ezer, a háromgyerekeseknél gyerekenként 66 ezer forint kedvezmény jár. Ez azt jelenti, hogy egy háromgyerekes apának jövőre már havi 1,3 millió forintos bruttó fizetésre lesz szüksége, hogy teljes mértékben igénybe vehesse az adókedvezményt – erre nagyon kevesek lesznek képesek. A nők esetében a teljes adómentesség azt jelenti, hogy a 290 ezer forintos minimálbér esetében havi 43 ezer forint szja-t lehet megspórolni, az 550 ezer forintos mediánbérnél pedig 82 ezer forintot, ennyivel biztosan nőhet a családi jövedelem 2025 októberétől a háromgyermekes, 2026 januárjától pedig a kétgyerekes családoknál.

Derült égből ötletcunami

A bejelentéseket szinte bizonyosan nem támasztották alá kidolgozott számítások és modellek. Ezek alapján pedig a pénzügyekért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adópolitikai osztályán jelenleg a fejüket vakarhatják a szakemberek – mondta lapunknak Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója. Vélhetően azon gondolkodnak, miként kellene a miniszterelnök által bejelentetteket úgy alakítani, hogy a költségvetés ne omoljon össze, ne is szenvedje meg. Ez egy ötletcunami eredménye, amelyet most a választási kampány részévé kellett tenni – mondta.

A szakember arra is rámutatott, hogy a kormány az Európai Bizottságnak elküldte a konvergenciaprogramját, amelyben vállalta a költségvetési hiány és az államadósság fokozatos csökkentését. A hétvégén bejelentett döntések viszont éppen nem ebbe az irányba mutatnak, a konvergencia­programban a most ismertetett elképzeléseknek nyomuk sincs, abban kiadáscsökkentések szerepelnek. Megjegyezte azt is, hogy a büdzsét tavaly év végén fogadták el, s abban szintén nem szerepeltek a bejelentések.

Mi az értelme a költségvetésnek, ha alig néhány héttel az elfogadása után ilyen és ennyire jelentős változások történnek benne?

– tette fel a költői kérdést. Az élethosszig tartó szja-mentesség kapcsán jelezte: egyelőre nehéz érdemben kalkulálni, hiszen a részletszabályozásokat nem ismerjük. Ő azt feltételezi, hogy akire vonatkozik majd, annak az egyéb kedvezménye, például a családi adókedvezménye megszűnik, s ilyet talán a családban a másik kereső fél, a férj sem vehet igénybe. Ha ebből indulunk ki, akkor talán nem akkora kieső bevétellel kell számolni a költségvetésben, mint ahogy ez első ránézésre tűnik – magyarázta.

Az viszont szinte biztosra mondható, hogy az elképzelés a legmagasabb jövedelműek esetében jelent megint tetemes pluszpénzt. Ha például valaki mondjuk 1,3 millió forintos bruttó bérrel rendelkezik, ott ez a pluszforrás két gyerek esetén havi 160 ezer forint lehet. Egy ilyen fizetés szja-tartalma ugyanis jelenleg közel 200 ezer forint, amiből az anyák eddig a 40 ezer forintos családi adókedvezményt kaphatták meg, most viszont az egészet. A leginkább rászoruló alacsony jövedelműek esetében viszont ez lehet, hogy nem is jelent majd többletbevételt – magyarázta Molnár László.

Évi 18 ezer forint körül lehet a kompenzációA miniszterelnök a beszédében kitért arra is, hogy a nyugdíjasok egyfajta áfakompenzációban részesülhetnek egyes alapvető élelmiszerek (zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek) esetében. Ahogy fogalmazott „az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig, vissza fogjuk téríteni az áfát”. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szombat este ezt azzal egészítette ki, hogy a vásárlást követően 30 nappal, a nyugdíjakkal együtt kapják vissza az érintettek ezen termékek áfatartalmát egy maximális összegig. Ezen mondatok alapján a konstrukció eléggé kidolgozatlannak mondható, de feltehetőleg egy kvázi 14. havi nyugdíj-kompenzációként fogják kifizetni. Az Mfor.hu inflációs felmérése szerint a nyugdíjas kosárban lévő fenti termékek után havi 1500 forintos visszafizetés járna, vagyis ez éves egyszeri juttatás esetében is 18 ezer forintra rúgna. Így ez az idén 50 milliárd forintos pluszkiadást okozna, ami az éves 5000 milliárdos nyugdíjkiadás egy százaléka. Molnár László, a GKI vezérigazgatója szerint is marginális hatásúnak mondható az intézkedés, arra viszont jó lesz, hogy plakátra rakják.