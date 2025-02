Bayer Zsolt valóban nekiállt listázni a tüntető bírókat

Bayer Zsolt;listázás;elmebaj;

2025-02-24 10:54:00 CET

„Akkor, hogy ne tévedjünk: Matusik Tamás, Boros Katalin, ez a két bíró, akit kormánypártiként senki, de senki nem fogadhat el ezentúl semmilyen peres ügyében” – közölte egy blogbejegyzésében a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa.

Bayer Zsolt egyben jelezte, hogy „ezen túl tessék nézegetni a képeket, és ha valakit felismernek, és az tényleg bíró, azt sem fogadhatjuk el semmilyen peres ügyünkben ezentúl, ugyanis ezek nem fognak pártatlan, semleges ítéletet hozni a mi ügyünkben.” Sorait azzal zárta, hogy ezt fontos szem előtt tartani, hogy érvényt szerezzenek jogaiknak. Követőinek pedig a Telex cikkét ajánlotta, ahol további résztvevőkre lehet „vadászni.”

Mindez már csak azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Nemzet egy korábbi cikkében azt állította, hogy bírók helyett randalírozók voltak a megmozduláson – a NER verbális verőembere tehát megcáfolta a kormánypropaganda egyik állítását, ráadásul úgy, hogy azt be is linkelte legújabb bejegyzésébe.

Bayer Zsolt korábban egy olyan felhívással élt, miszerint listázni kellene azokat a bírókat, akik részt vesznek a február 22-re tervezett demonstráción.

A felvetés nagy felháborodást váltott ki. Az Országos Bírói Tanács (OBT) közleményében hangsúlyozta, hogy az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez és a véleménynyilvánítás szabadságához, és ezek a jogok a bírók esetében sem korlátozhatók. Az OBT szerint a résztvevők regisztrálásának felvetése nemcsak erkölcsileg kifogásolható, hanem jogszabályba is ütközik, hiszen az adatkezelés az információs törvény és a GDPR alapján tilalmazott.

A Bayer-féle listára felvett Boros Katalin korábban hangsúlyozta, hogy a bírói függetlenség össztársadalmi érdek, és mindenkinek – így a bíróknak is – alapvető joga a véleménynyilvánítás és a gyülekezés. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely ugyanakkor semmi kivetnivalót nem talált a bírák esetleges listázásában.

Beszámolónkat a tüntetésről pedig itt olvashatja el.