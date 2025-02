Hadházy Ákos a parlamentben lejátszotta Orbán Viktornak, mit is mondott maga a miniszterelnök még 2007-ben az oroszokról

Orbán Viktor;Országgyűlés;Hadházy Ákos;

2025-02-24 14:39:00 CET

Orbán Viktor saját 18 évvel ezelőtt elmondott szavait játszotta le a parlamentben a miniszterelnöknek a kormányfő napirend előtti felszólalása közben Hadházy Ákos hétfőn.

„Mit tudunk mi üzenni innen a jövőnek, a nálunk fiatalabbaknak? Nos hát először is azt, hogy mi nem azért mutattunk ajtót bizonyos dolgoknak, hogy most meg visszajöjjenek az ablakon. Tehát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, meg a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy mindez visszamásszon az ablakon. (…) Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik” – mondta Orbán Viktor az azóta elhíresült 2007-es beszédében, amellyel most a független országgyűlési képviselő szembesítette a kormányfőt. Hadházy egy videót is megosztott akciójáról:

Hadházy Ákos szerint a miniszterelnököt elgondolkodtatni vagy megállítani persze nem fogják saját szavai. Hozzátette azonban, hogy „talán minket emlékeztethetnek arra – mert muszáj tudatában lennünk – hogy végre meg kell állítani ezt a gátlástalan embert és a mocskos propaganda gépezetét.”