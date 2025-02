Orbán Viktor lázadásra szólított fel, szerinte az átlagkereset idén eléri a 750 ezer forintot

Parlament;Orbán Viktor;beszéd;tavaszi ülésszak;2025;

2025-02-24 13:31:00 CET

Az a tervünk, hogy az átlagkereset idén eléri a 750 ezer forintot, és megkezdi a menetelést a 800 ezer forint irányába – mondta el az Országgyűlés 2025. február 24-i ülése előtt tett napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök.

Orbán Viktor megismételte a már korábban bejelentett intézkedéseket,

a munkáshitel elindítását,

a nyugdíjasok számára is hozzáférhető vidéki otthonfelújítási programot,

2025-ben a SZÉP kártyára érkező juttatások 50 százaléka lakásfelújításra is használható;

továbbá egy új budapesti kollégiumépítési programot is, amely legalább 12 ezer férőhelyet jelent,

újra fenyegetőzött hatósági ár bevezetésével és a kereskedelmi haszon korlátozásával

A miniszterelnök ezen túl ismertette azt is, hogy a kétgyermekes anyák milyen menetrend szerint kapják meg az általa ígért szja-mentességet. E szerint 2026. január elsején a 40 év alattiakat, 2027-ben a 40 és 50 közöttiek, 2028-ban az 50 és 60 év közöttieket, 2029-ben pedig a 60 év felettieket is élhetnek a lehetőséggel.

2025 június végéig meghosszabbítják a kamatstopot is , ami Orbán Viktor szerint 300 ezer család számára védőhálót biztosít. 2026 elején pedig a januári fizetésekkel utalják a hathavi fegyverpénzt a rendőröknek, katonáknak és a fegyveres testületek tagjainak.

A kormányfő arról is beszélt, hogy elindították „Európa legnagyobb adócsökkentési programját”, ami óriási kiadást jelent a költségvetés számára, de szerinte ilyen mértékű terhek mellett is csökkenthető az államadósság. Emlékeztetett rá, hogy megállapodtak a munkaadókkal és a munkavállalókkal: 2025-ben a minimálbér 9 százalékkal, 290 ezer forintra emelkedik, a garantált bérminimum pedig 349 ezer forintra nő. Azt is közölte, hogy 2026-ban további 13, míg 2027-ben további 14 százalékos emelés várható. E megállapodás részeként az állam úgy segíti a munkaadókat a bérek kifizetésében, hogy a szociális hozzájárulást mindig az előző év minimálbére után kell befizetniük. Így Orbán Viktor szerint kézzelfogható közelségbe kerül, hogy a minimálbér elérje az 1000 eurót, az átlagkereset pedig az 1 millió forintot.

Kifejtette, hogy jelenleg több nagy ügyben is perben állnak az Európai Unióval, amely „vissza akarja vonatni velünk a gyermekvédelmi törvényt”. Ezért is javasolja, hogy rögzítsék az Alaptörvényben, hogy „Magyarországon férfiak élnek és nők.” Úgy véli, az európaiaknak elegük van a brüsszeli bürokratákból, akik rájuk kényszerítik a bevándorlókat, és „alig várják, hogy fellázadhassanak. – Azt javaslom, segítsünk nekik – mondta, hozzátéve, hogy Brüsszelben a magyar ellenzéki pártok is perben állnak Magyarországgal a Mi Hazánk Mozgalom (ez a szélsőjobboldali Toroczkai László pártja – a szerk.) kivételével.

„Love is in the air” – kiabált be egy képviselő.

A nekünk járó és Brüsszelben kiharcolt pénzünk folyamatosan érkezik. Ezt akarják most elvenni a tiszások, az MSZP-sek, a DK-sok és a momentumosok. Felszólítom őket, hogy a Magyarország ellen beadott néppárti, szocialista és liberális párti keresetüket vonják vissza – fogalmazott a miniszterelnök.

Kitért Ukrajna esetleges uniós csatlakozásának kérdésére is. Orbán Viktor szerint a békeszerződésnek Magyarország és a NATO-tagállamok biztonságát kell garantálnia, ennek megfelelően kell szabályozni az „újra ütközőzónává váló Ukrajna” státuszát is. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és a magyar kormány 15 éven keresztül kisebbségben volt a legfontosabb kérdésekben, de 2025-ben ez megváltozik: az amerikai választások áttörést hoztak a világpolitikában, és a nyugati világban többségbe kerültek a migrációt elutasító, családbarát és patrióta erők. A miniszterelnök közölte ezt a folyamatot még 2010-ben Magyarország indította el, és végig kitartott mellette.

Kiemelte, hogy nyugaton – az Egyesült Államokban, Olaszországban, Szlovákiában, Belgiumban – már megvan a többsége „a migránsellenes, családbarát és patrióta politikának”, de a többség önmagában kevés, mögé erő és hatalom is szükséges. A magyar kormány „készen áll erre”, ezért az Egyesült Államok kormányának példáját követve nálunk is „fel kell számolni azt a korrupciós hálózatot, amely az egész nyugati politikai és médiavilágot uralja.” Elmondása szerint több szálat is találtak, „ahol több száz millió forintot juttattak magyar médiának és közéleti szervezeteknek. „A kormány el fogja zárni a Soros-hálózat pénzcsapjait. A guruló dollárok korszakának véget fogunk vetni. A kormány készen áll, hogy elmenjen a falig, sőt, azon túl is. Így lesz 2025 a gazdasági áttörés mellett a politikai áttörés éve is.” - zárta mondandóját Orbán Viktor.

Az ülés elején az egyik képviselő bekiabált, de nem lehetett érteni-hallani, hogy mit - az élő közvetítésből ez nem derült ki. Kövér László házelnök arra kérte a kormányfőt, hogy hagyja abba mondandóját, de Orbán Viktor jelezte, hogy őt nem zavarja. – Ebből csak azt a következtetést vonom be, ami egy régi igazság, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb – ironizált a kormányfő.

Mint később kiderült, Hadházy Ákos játszotta le a miniszterelnöknek az oroszokról szóló 2007-es beszédét.