Elkezdődött a pedofil kórházi erőszaktevő sebész pere Franciaországban

18+;Franciaország;tárgyalás;pedofília;sebész;Le Scouarnec;

2025-02-24 18:43:00 CET

Joël Le Scouarnecet még 2017-ben azért tartóztatták le, mert megerőszakolt egy szomszédban élő hatéves gyereket. Házkutatáskor a lakásában a padló alatt rejtett szexbabákat, rájuk való parókákat és gyermekpornográf felvételeket találtak. Több mint 300 ezer fénykép, 650 pedofil, zoofil videófájlt, valamint jegyzetfüzeteket találtak. A nyomozók digitális naptárakra is bukkantak, amelyekben a férfi csaknem három évtizeden keresztül aprólékos pontossággal vezette a fiatalkorúak ellen elkövetett erőszakot, amelyet vagy egy tucat kórházban követett el. 1989 és 2017 között..2020-ban 15 év börtönre ítélték négy gyermek – unokahúgai és páciensei elleni nemi erőszak miatt.

Most az ügyészek további 299 ügyben vádolják, sok erőszakot ezek közül gyerekek vagy altatásban lévő betegek ellen követett el. Az áldozatok közül 256 volt 15 év alatti, a legfiatalabb egy, a legidősebb hetven éves volt. A gyerekeket név szerint feljegyezte a naplóiban, cselekedeteit „szexuális találkozásoknak” minősítette. "A vádlott elismeri a felelősségét a vád alá helyezett cselekmények túlnyomó többségéért, de nem emlékszik mindenre" - mondta az ügyvédje.

Az egyéni tragédiákon túl, az ügyek megkérdőjelezik, hogyan működik a felügyeleti rendszer a francia egészségügyben. 2005-ben Joël Le Scouarnec négy hónap felfüggesztetett kapott gyermekpornográfiát ábrázoló képek birtoklása miatt - ekkor a vannes-i közkórházban dolgozott -, de egy évvel később már állást kaphatott a bretagne-i Quimperlé közkórházában és ott is dolgozhatott egészen 2017-ig. Mindezt annak ellenére, hogy egy pszichiáter kollégája, Thierry Bonvalot már 2006-ban kifejezte aggodalmait viselkedése miatt, sőt, a sebész az elítélését is bevallotta neki. Thierry Bonvalot levelet is írt a kórház igazgatójának, miután elolvasta, azt mondta, személyesen néz utána Hogy, hogy nem, mindezek után a férfit kinevezték a kórház fősebészének. A kórház vezetősége ugyan kérte a jelentést a férfi esetleges büntetett előéletről, de a regionális egészségügyi hatóság szerint tiszta volt. Végül is többszöri megkeresés után kaptak értesítést az elítéléséről a bíróságtól, de a 19 orvosból 18 úgy döntött, maradhat a kórházban. Közben a bretagne-i regionális kórházfelügyelet mégis vizsgálódott, miután bejelentést kapott, hogy a sebész egy betege 2007-ben meghalt a műtőben. A felügyelőség vezetője szerint ez és a korábbi ítélet megkérdőjelezte, hogy erkölcsileg alkalmas volt-e hivatása gyakorlására. Az is tudható, hogy az FBI 2004-ben már figyelmeztette a francia hatóságokat, hogy Joël Le Scouarnec közte volt annak a több száz megfigyelt francia személynek, akik az interneten gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képekről beszélgettek.

Stephane Kellenberger ügyész éppen ezért független vizsgálatot kezdeményez annak kiderítésére terhel-e valakit személy szerint vagy valamilyen hivatalt felelősség azért, hogy megtörténhetett, hogy a sebész 2017-ig helyén maradhatott. A vizsgálatokat a naplók alapján mind a 299 esetben alaposan lefolytatták, az altatott betegek esetében is, akik annak ellenére, hogy nem emlékeztek semmire, gyakran szenvednek poszttraumás stresszben. Az egyik legfelkavaróbb eset Mathis Vinet-é, akit Joël Le Scouarnec tízéves korában, 2007-ben, abuzált egy kórházi tartózkodás alatt. Ezután a fiú kábítószerfüggő lett, és 2021-ben, miután megtudta mi történt vele akkor, túladagolásban meghalt. Mathis Vinet családja panaszos az ügyben, a sebészt vádolja haláláért.

Ha elítélik, akár plusz 20 év börtönt is kaphat ráadásul a jelenleg 2020-ban megítélt 15 éven felül.

Az ügyet a bretagne-i Vannes egyik bírósága tárgyalja. Ítélethirdetés négy hónap múlva várható.