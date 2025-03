Alkualappá tette Balatonföldvár fideszes polgármestere a 3,4 milliós járandóságát a helyi politikai csatákban

civilek;polgármester;Herényi Károly;Balatonföldvár;

2025-02-25 05:55:00 CET

Különös fordulatokat vett a politikai alkudozás múlt ősszel Balatonföldváron, ahol patthelyzet alakult ki a képviselő-testületben. A települést a fideszes Holovits Huba irányítja, a testületben azonban – egy független képviselővel együtt – többséget szerzett tavaly a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület (MBE). A kiegyenlített erőviszonyok miatt a bizottsági posztok elosztása is nehézkesen ment. A személyi kérdésekről tartó vitákban pedig afféle alkualapként vette elő a fideszes polgármester a ki nem vett szabadsága 3,4 milliós forintos megváltásának kérdését – derül ki abból a levélből, amit az MBE volt elnöke, Herényi Károly írt a civil szervezet tagjainak. Herényi lapunknak megerősítette, fenntartja a levélben írtakat.

A levélben az áll: „Az alakuló ülésen tartózkodtunk, vagyis nem szavaztuk meg Holovits Huba szabadságmegváltását. Behozta a másodikra is. Nekem azt mondta, ha nem szavazzuk meg, akkor annak hatása lesz a bizottságokra tett személyi javaslatára. Sajnos az önkormányzati törvény alapján személyi javaslatot csak ő tehet, tehát erre lehetősége van..”

Földváron akadnak, akik szerint a polgármester tárgyalástechnikája zsarolásként is értelmezhető, de ezt elvetették a lapunk által megkérdezett jogi szakértők. Azt ugyanakkor nem tartották kizártnak, hogy hivatali visszaélés megvalósulhatott, hiszen jogellenes lehet, ha valaki egy döntést egy másik alakulásától tesz függővé, főként, ha az egyikben anyagilag érdekelt.

Amikor Herényi Károlyt arról kérdeztük, szerinte Holovits megzsarolta-e a civileket úgy felelt: ő nem fenyegetésként, hanem egy, a politikában megszokott tárgyalási technikaként élte meg az ultimátumot. (Itt érdemes megemlíteni: a múlt őszi viták óta Herényit részben az ügy miatt kizárták a civilek, és azóta Holovits mellett lett alpolgármester.)

Megkerestük Holovits Hubát, arra kértünk választ: Valóban adott-e ilyen ultimátumot Herényi Károlynak? Szerinte ez nem zsarolás-e, ha nem, akkor milyen „hatás”-ra gondolt, ha nem szavazzák meg számára az összeget, hogyan kell értelmezni az elhangzottakat?

A polgármester a sajtósán keresztül nem cáfolta Herényi állítását. Azt közölte: „A civileket nem megzsaroltam, hanem politikai egyeztetést folytattunk több alkalommal is. Bár csak feltételes mód, de ha hasonló helyzetbe kerülnék, én is politikai alkudozásként fognék fel egy ilyen ajánlatot, nem érezném magam megzsarolva.”

A törvény szerint egyébként jár a polgármesternek a szabadságmegváltás, de ezt formálisan a testületnek jóvá kell hagynia.

A szokatlan politikai alku később is vett furcsa fordulatokat. Miután az új testület első, októberi alakuló ülésén nem szavazták meg a civilek a polgármester fel nem használt szabadságának megváltását, újabb forduló következett. A második ülésen a civilek többsége ismét nemmel voksolt – kivéve Herényi Károlyt, aki igennel szavazott. Egyúttal elfogadta a neki felajánlott alpolgármesteri pozíciót. Mivel azonban ekkor Holovits nem szavazhatott magára, a szabadságmegváltás kérdése még mindig eldöntetlen maradt.

Herényi azt mondta, több indoka is volt, miért támogatta mégis a polgármester szabadsága kifizetését. Egyfelől az: a kormányhivatalnál megerősítették neki, hogy jár a megváltás Holovitsnak, így értelmetlennek tartotta az ellenkezést, főként, hogy a polgármester jelezte, perre is hajlandó a járandóságáért. – El akartam kerülni a szégyent, hogy a város vezetője beperelje a városi testületet – mondta Herényi Károly. Másfelől fontosnak tartotta a bizottságokban az ellenzéki helyek megszerzést. Csakhogy szavazatával is csak kis sikert ért el. A pénzügyi bizottság elnöki posztját megkapták, viszont – tette hozzá Herényi – „a polgármester a többi pozícióba a saját embereit rakatta.”

Ez utóbbiról a polgármester lapunknak úgy nyilatkozott: „Polgármesterként a képviselő-testület zavartalan működtetésének biztosítása és a város működésének megőrzése a legfontosabb feladatom A két személy, akiket a civilek jelöltek a bizottságokba, nem voltak alkalmasak a feladatok ellátására, emellett a társadalmi támogatottságuk is alacsony, hiszen az önkormányzati választáson ők ketten kapták a legkevesebb szavazatot a jelöltek közül.”

A történtek – és más vitáik miatt – a civilek kizárták maguk közül Herényit. A polgármester szabadságos pénze viszont továbbra is függőben maradt. Egészen a január végi ülésig. Ekkor Holovits előbb Herényit kérte fel levezető elnöknek. Majd Herényi azt javasolta, hogy Holovits – aki addig ki volt zárva a saját pénzéről szóló döntésből – voksolhasson az ügyében. Épp ennyi segítség kellett: ezek után meglett a többség a polgármester 3,4 milliós szabadságmegváltásának megszavazásához. Herényi – a civilek által ajánlott, havi 100 ezer forintos – járandóságát pedig a kormánypártiak támogatásával félmillióra emelték.