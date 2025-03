Elkezdték rebesgetni, hogy Lionel Messi visszatérhet az FC Barcelonába

szerződés;Lionel Messi;Miami;FC Barcelona;visszatérés;pályafutás;befejezés;

2025-02-25 16:42:00 CET

A sokak által a futballtörténelem legnagyobb játékosának tartott argentin Lionel Messi visszatér egykori klubjához, mert az újjáépített Camp Nouban szeretne futballozni – írja a Sportal Alex Candal venezuelai újságíró, sportriporter értesülése nyomán. A lap felhívta a figyelmet, mielőtt sokan legyintenének, hogy egy újabb álhírről van szó, Alex Candal írta meg elsőként 2022-ben, hogy Lionel Messi a következő idényben a Paris Saint-Germaintől (PSG) az Inter Miamiba igazol.

Az argentin világbajnok júniusban tölti be 38. életévét, amerikai klubjával kötött szerződése pedig az év végéig érvényes.Még 2000-ben került a Barcelona junior csapatához, majd gyorsan végigjárta a ranglétrát, s végül 2021-ig futballozott a katalánoknál, de kénytelen volt távozni, mert a klubnak nem volt pénze meghosszabbítani a szerződését. Tíz bajnoki címet, hét-hét Spanyol Király-kupát és Spanyol Szuperkpát, négy Bajnokok Ligáját, illetve három-három UEFA Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a Barcelonával.

A carpetasfcb, a katalán klub egyik szurkolói portálja is arról ír, „megerősítették”, hogy Lionel Messi nyáron visszatér a Barcához”. Alex Candal egy az X-en közzétett videóban beszél is arról, hogy sok FC Barcelona-szurkoló álma válhat valóra, és az argentin világsztár valóban egyre közelebb áll ahhoz, hogy visszatérjen ahhoz a klubhoz, ahol történelmet írt.

Lionel Messi 2021-ben a klub pénzügyi problémái miatt kényszerült távozni PSG-hez, majd a tengerentúlra a Miamihoz. – Mindig is az volt a vágya, hogy a Barca mezében mondjon búcsút az európai futballnak. Bár az Inter Miaminál csillagászati összegeket keres, a fizetéscsökkentésbe is belemenne, hogy játszhasson. Amíg a Camp Nou nem áll készen, hajlandó lenne játszani más, a klub által kijelölt stadionban is, mert – emelték ki – legfőbb célja, hogy Argentínával kijusson a 2026-os világbajnokságra. A portál azt is megjegyezte, hogy a német Hansi Flick vezetőedző irányításával újjászervezik a Barcelona csapatát, és olyan fiatal tehetségek, mint Yamal, Gavi és Pedri jövőjét is szolgálná, ha Messi mellett fejlődhetnének.

Bár Lionel Messi szerződtetése nagy izgalmat kelt, vannak gazdasági tényezők is, amelyeket az FC Barcelonának értékelnie kell. A klub továbbra is küzd azért, hogy megfeleljen a Financial Fair Play követelményeinek. Az argentin sztár érkezése azon múlik, hogy Joan Laporta klubelnök igazgatósága megtalálja-e a módját, hogy a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül bejegyezzék.