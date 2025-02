Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, ám állapota továbbra is kritikus

egyház;Vatikán;Ferenc pápa;

2025-02-26 09:52:00 CET

Ferenc pápa ismét békés éjszakát töltött a kórházban, és pihen – tájékoztatott szerda reggel a Szentszéki Sajtóiroda a Vatican News beszámolója szerint.

A Vatikán legutóbb kedden este közölt friss információkat az egyházfő állapotáról. Eszerint a Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil, és némi javulás is megfigyelhető. Este elvégezték a tervezett CT-vizsgálatot, amely radiológiai úton ellenőrizte a kétoldali tüdőgyulladást. Kezelőorvosai továbbra is óvatosak a prognózisokkal kapcsolatban, mivel a klinikai kép rendkívül összetett. A pápa egészségi állapotáról naponta kétszer adnak ki hivatalos közleményt.

Ferenc pápa február 14-én, pénteken került be a római Agostino Gemelli Kórházba hörghurut következtében. Jelenleg kétoldali tüdőgyulladással kezelik, emellett veseelégtelenség is fellépett nála, amelyet kontroll alatt tartanak. A beszámolók szerint hétfőn nem jelentkeztek asztmás rohamhoz hasonló légzési nehézségek, a laboreredmények pedig enyhe javulást mutattak, és a veseelégtelenség sem ad okot aggodalomra. Mindemellett az oxigénterápiát továbbra is alkalmazzák, bár kissé csökkentett áramlással és oxigénszinttel.