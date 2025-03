"Nem minden fradista fideszes"

Kubatov Gábor;FTC;

2025-02-26 14:30:00 CET

Nemcsak az államot, az FTC-t is foglyul ejtették?

Mindig is jellemző volt, hogy a mindenkori hatalom próbálja a klubot maga alá gyűrni, befolyásolni. De a látszat ellenére ez még a Fidesznek sem sikerülhet teljesen: annak ellenére, hogy az eredmények sosem voltak ilyen jók, sosem nyertünk zsinórban hat bajnoki címet, a szurkolók körében markánsan vannak eltérő hangok, és bár a törekvés megvan, ezeket nem lehet elfojtani.

A C-közép oldalán efféle kommenteket olvasni: „Hányinger, ami manapság az Üllői úton zajlik”. „Springer Ferenc forog a sírjában.” „Ezt a csapatot, szurkolótábort még a kommunisták sem bírták megtörni, most meg fizetett verőlegényekkel és hangadókkal feltöltve lassan fideszes-dicshimnuszokat fognak együtt énekelni a megafonos és kormánypárti celebek?! Vagy mi jöhet még?”

Habár pontosan tudom, hogyan igyekeztek perekkel, megfélemlítéssel elhallgattatni a kritikus hangokat – engem is kizártak a baráti körből –, az utóbbi megállapítást azért túlzónak tartom. Ismerve a tábort, mondhatom, az korántsem homogén. Sosem volt az. Sokaknak nem tetszik, ami a klubnál zajlik, és még többen vannak, akik emiatt meccsre sem járnak.

Annyi alapja talán mégiscsak van, hogy a Fidesz politikai akciókban is többször bevetett FTC-drukkereket.

Ez a szemünk előtt történt az elmúlt években. De nyílt titok, hogy a táborban vannak feszültségek emiatt. Ha tetszik, ha nem, ott a „dzsungel törvényei” uralkodnak. Jönnek a fiatalok, más nézetek erősödnek.

Nem nézik jó szemmel, hogy a békekötés után azoknak, akik a tábort „kontrollálják”, látványosan emelkedett az életszínvonala.

Ezt bizonyítani ma ugyan képtelenség, de talán egyszer kiderül, milyen csatornákat használva történt mindez. A szimpatizánsok tábora hatalmas, van benne növekedési potenciál. Egyébként is, az alapítók célja a széles társadalmi részvétel volt. Erre most nincs lehetőség. Változást elérni pedig lehetetlen: a szakosztályok alkalmazottai egzisztenciális függőségben vannak a vezetéssel. Akik pedig ellenvéleményt fogalmaznának meg, ki vannak zárva a döntési mechanizmusokból.

A kilencedik kerületben lakom, részt veszek a közügyekben, családilag szívtam magamba a klub szeretetét, a fiam és a lányom is sportolt az utánpótlásban, még sincs vagy volt lehetőségem arra, hogy az álláspontomat képviseljem.

Ez nem olyan sportegyesület, mint például a Barcelona, ott az alapot a tömegbázis adja, ott bárki klubtagként hatással lehet a működésre, stratégiára, irányra, és még számon is kérheti, megválaszthatja a vezetést.

Van még olyan, hogy Fradi-szív?

A drukkerekben megvan, a játékosokból hiányzik. A Viktoria Plzen elleni Európa Liga-búcsú során sem volt sehol. A keret most épp 30 fős, magyar alig akad. Nincs saját nevelés, magyar vezéregyéniség elvétve. Dibusz Dénes és Varga Barnabás kimagasló teljesítményre képes, szeretjük őket, de egyikük sem nálunk nevelkedett. Pislákoló jelek azért mindig vannak: Tóth Alex például nagy ígéret, feltűntek mások is az elmúlt években, de láthatólag az utánpótlásképzés helyett más stratégiát követ Hajnal Tamás sportigazgatóval a vezetőség. A Lipcsei Péter edzette NB II-es Soroksárhoz küldik azokat a fiatalokat, akiket a klub nem akar eladni, mégsem kerül vissza a csapatba senki. A felelősséget meg elkenegetik, a politikus magyar érdekekről prédikál, a klubelnök lesajnálóan beszél a magyar utánpótlásáról. Ugyanarról a személyről beszélünk. Ezt így nehéz ép ésszel megérteni. De meg kell csak nézni, milyen negatív szaldóval működik a játékospolitika az elmúlt 15 évben.

Kubatov és a Fidesz mintha nem akarná saját lábára állítani a klubot. Egy esetleges kormányváltás után a működése bizonytalanná válna, amire mondhatnák: tönkre tettétek!

Szinte biztosan ez történne. Ezért is volna fontos a tagsági rendszer újraélesztése, akár valódi tulajdonos bevonása, ami gazdasági kérdés is. Hozzáteszem, a látszat ellenére nincs az az óriási habzsi-dőzsi. Nem véletlen, hogy a 2025-re ígért Fradi-város építése, amire elkülönített pénz volt a klubkasszában, sehol nem tart. Állítólag a projekt komoly problémákkal küzd. A férfi futball és a női kézilabda csapaton óriási az eredménykényszer, a jó nemzetközi kupaszereplés létfontosságú a játékosok magas fizetése miatt. Mindenesetre azt el kell ismerni, hogy vannak pozitívumok is, az infrastruktúra speciel rendbe lett téve.

Mit szól ahhoz, hogy Kubatov összemossa pártfunkcionáriusi és klubelnöki tevékenységét?

Ez szerintem teljesen tudatos, és elítélendő kommunikáció! Ám ez sem magyar sajátosság. Nemrég olvastam, hogy a Crvena Zvezdára hasonlóan telepedett, telepszik rá a hatalom.

Pártállami tempó ez.

A Fidesz egyébként érezhetően bajban van, a TikTok-videóktól kezdve az összes megnyilvánulásig a kommunikációs dömping minden erről árulkodik.

Ledolgozható a Felcsút ötpontos előnye a bajnokságban?

Már a felvetés is sértő, és szürreális. Ez nem maradhat így. Abban bízom, hogy megnyerjük zsinórban a hetedik bajnoki címünket is, aztán ha vége a Fidesz regnálásának, a Puskás Akadémia meg fog szűnni. Helyén pedig szociális gyermekotthon nyílik...