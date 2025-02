Szájkarate helyett

infláció;áremelkedés;magyar gazdaságpolitika;ársapka;

2025-02-27 06:00:00 CET

Újra támad az infláció és nem csak idehaza, hanem világszerte. Ám amíg az eurózónában az árak januárban 2,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, idehaza 5,5 százalékkal. A következő hónapokban ugyan az infláció lassú mérséklődésre lehet számítani, de az ütemkülönbség fennmarad, és éves szinten akár 5 százalék felett is emelkedhetnek az árak. Vagyis hiába mondta Nagy Márton meg Orbán Viktor, hogy legyőzték, és már nyoma sincs az inflációnak – ők politikusok, akiknek feleslegesen mozog a szájuk.

A jegybank szerint három fő oka van a magas hazai inflációnak: a szolgáltatások (fodrász, bank, távközlés), a benzin (a jövedéki adó emelése) és az élelmiszerek drágulása. Lenne tehát mit tennie a kormánynak. Persze nem az inflációgerjesztő ársapkák visszahozatalára gondolok, hanem a verseny erősítésére és adócsökkentésre (kiskereskedelmi adó eltörlése, áfacsökkentés) az élelmiszereknél. De nem teszik, hiszen minden fillérre szükség a választási ígéretek és a NER- finanszírozásához.

Januárban inflációkövető adóemelést hajtottak végre benzinkutakon – ezzel az intézkedéssel a kormány maga is beállt az inflációgerjesztő aktorok közé. Ha Nagy Mártont valóban érdekelné az infláció leküzdése, akkor a saját és a NER-háza táján söprögetne. Mert a NER is vastagon gerjeszti az inflációt: az elmúlt hónapokban eltűnt a piacról több független távközlési cég és a ONE-márkanév alatt egyesült. A ONE hatalmas adósságokat vett a nyakába, amit fizetni kell, ezért emelik az áraikat. A verseny persze szűkül, hogy emelkednek az árak, de a versenyhivatal lapít.

Lehet itt szájkaratézni, de addig nem lesz alacsony infláció, amíg vissza nem tér a korrupciótól mentes, a versenyt támogató gazdaságpolitika. De ez láthatóan Orbánéknek ez sem megy, vagyis...