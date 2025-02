27 adag ketamint kapott Matthew Perry a halála előtti három napon

túladagolás;ketamin;Matthew Perry;

2025-02-26 15:15:00 CET

A halála előtti utolsó három napban 27 adag ketamint kapott Matthew Perry, a Jóbarátok 2023 októberében elhunyt színésze - ezt állította Martin Estrada ügyvéd az Independent szerint egy kedden megjelent dokumentumfilmben, amely a Matthew Perry: A hollywoodi tragédia címet viseli.

Matthew Perry szorongás és depresszió miatt volt ketamin-terápián, a halálát pedig végzetes ketamin-túladagolás okozta. Az ügyvéd szerint a terápián felül további 27 adag ketamint adtak be neki három nap leforgása alatt olyan emberek, akiknek tisztában kellett volna lennie ennek a következményeivel.

A színész halálának ügyében mostanáig öt embert helyeztek vád alá, köztük két orvost, a személyes asszisztensét, és egy állítólagos drogdílert is. A vádirat szerint Perry asszisztense, Kenneth Iwamasa és egy ismerőse, Erik Fleming két orvossal, Salvador Plasenciával és Mark Chavezzel dolgozott össze, hogy nagy mennyiségű ketamint szerezzenek be Perry számára, ami a túladagoláshoz és így a halálához vezetett. A halálós mennyiségű adagot a „ketaminkirálynőként” ismert Jasveen Sanghától szerezték be.

Előfordult, hogy a színész 40 percnyi különbséggel kapott két injekciót. Matthew Perry állítólag maga kérte meg az asszisztensét, hogy adjon neki egy nagy dózist, amit követően holtak találták meg a pezsgőfürdőjében.

Az egyik orvos és a drogdílernek tartott nő tagadja az ellene felhozott vádakat, a másik három vádlott azonban a lap szerint elismerte bűnösségét és várják az ítéletet.