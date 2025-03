Megemelte védelmi költségvetését a brit kormány

Ukrajna;Egyesült Államok;látogatás;békefenntartás;Egyesült Királyság;Donald Trump;béketárgyalások;védelmi költségvetés;Sir Keir Starmer;

2025-02-26 15:15:00 CET

A munkáspárti vezető parlamenti beszéde szerint a megváltozott nemzetközi helyzetben az Egyesült Királyságnak "egységet és erőt kell tanúsítania". A kormány eredeti elképzelésén változtatva a védelemre költött összeg már 2027-re eléri a nemzeti jövedelem 2,5 százalékát, a következő parlamenti ciklusban pedig 3 százalékra emelkedik. A döntés évi 13,4 milliárd font extra terhet ró a büdzsére. Az ellenzék vezére, Kemi Badenoch kedvezően fogadta a fejleményt, azt hangoztatva, hogy minden kormány elemi kötelessége saját népe érdekeinek képviselete.

A munkáspárti vezető a sokat emlegetett speciális viszony megerősítése céljából érkezik a Fehér Ház Ovális Irodájába, ahol Sir Winston Churchill Trump által nemrég visszahelyezett mellszobra emlékeztet a történelmi kapcsolatokra. A régi-új amerikai elnök beiktatása óta első találkozójuk egyszerre állít pszichikai, stratégiai és diplomáciai kihívásokat a Downing Street 10. lakója elé. Starmer imponáló higgadtságot tanúsított múlt héten, amikor Trump kijelentette, hogy sem Franciaország, sem az Egyesült Királyság "nem tett semmit az ukrajnai háború megakadályozására. Míg erre a sértésre nem reagált, múlt szerdán felhívta telefonon Volodimir Zelenszkijt és demokratikusan megválasztott vezetőnek nevezte, miután Trump diktátornak minősítette az ukrán elnököt, aki szavai szerint "borzalmasan végzi a dolgát és nem volt hajlandó megtartani a tavaly esedékes választást". (Starmer a telefonban felidézte, hogy így tett a hadiállapot miatt Churchill is a második világháború idején.)

A brit kormányfő a G7 vezetőinek az orosz invázió harmadik évfordulója alkalmából rendezett online megbeszélésén is támogatásáról biztosította az ukrán elnököt. Ahogy ezt a Fehér Házban is hangsúlyozni készül, kijelentette: "Ha tartós békét akarunk elérni, Ukrajnának helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál, s akármilyen megegyezésnek az ország szuverenitásának elismerésén és erős biztonsági garanciavállaláson kell alapulnia." Sir Keir már előre tisztelettel adózott washingtoni vendéglátója előtt, aki az elmúlt hetekben megváltoztatta a globális eszmecserét és megteremtett egy lehetőséget, nekünk pedig vigyáznunk kell, hogy helyesen fektessük le az alapokat. Leszögezte azt a véleményét is, hogy Moszkvának nincs a kezében minden kártya a háborúval kapcsolatban. Ukrajna bátran védekezik, Oroszország gazdasága bajban van, és az értelmetlen támadás következtében mind szárazföldi erői, mind fekete-tengeri flottája súlyos veszteségeket szenvedett.

A brit kormány fokozta a Putyin-rezsimre helyezett nyomást is: újabb szankciókat bevezetve minden vezető orosz politikus, tisztviselő és üzletember beutazását megtiltotta az Egyesült Királyságba. Így akarja megakadályozni, hogy míg befolyásos orosz tényezők "ismételten becsmérlik értékeinket, magánemberként kiélvezik mindazokat az előnyöket, amelyektől Ukrajnát a háborúhoz nyújtott támogatásukkal megfosztják". Különböző reggeli hírműsoroknak, köztük a Times Radionak nyilatkozva Dan Jarvis nemzetbiztonsági államminiszter, egy Trump által kifejtett további ötletre reagálva, nem zárta ki, hogy a háború befejezését követően szóba kerüljön Oroszország visszavétele a G7 csoportba.

Az Ovális Irodában járt óvatos kötéltánca során a brit kormányfő érzékeltetni fogja, hogy ha Európa kell is magára vállalja az ukrajnai békefenntartás oroszlánrészét, ez csak akkor lehet hatásos, ha számíthat Washington logisztikai támogatására az Európában állomásozó amerikai csapatok révén. Ha a The Times napilap elemzésének hinni lehet, Sir Keir álláspontja szerint nem szabad elsietni a békekötést Putyinnal, mert az kevésbé lesz hajlandó kompromisszumokra, ha azt érzi, hogy az Egyesült Államok gyors megállapodásra akar jutni.

A háborús témákon túl sok szó esik majd Washingtonban a kereskedelemről és a Trump által kezdeményezett büntetővámokról, amelyek Nagy-Britanniát is érinteni fogják. A szigetországnak Amerika a legnagyobb kereskedelmi partnere, így minden emelés begyűrűzik majd az első számú gazdasági cél, a növekedés teljesítésébe.

Egyelőre nem ismeretes, milyen ajándékkal lepi meg a Prime Minister a Presidentet, de adu ásza egy hivatalos állami meghívás lehet. Trump, akinek anyja a Külső Hebridákhoz tartozó Lewes szigeten született, közismerten nagyra tartja a királyi családot. A pompán kívül az a lehetőség is vonzaná a szabad világ vezetőjét, hogy felszólalhatna az ódon westminsteri parlament mindkét háza előtt.