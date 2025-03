Donald Trump meglepetése az iszlám szent hónap nyitányára

Gáza;tűzszünet;Donald Trump;

2025-02-27 07:30:00 CET

Tömegek kísérték Izraelben szerdán utolsó útjukra a gázai fogságban 32 évesen meggyilkolt Siri Bibasz és két kisfia, a 9 hónapos Ariel és a 4 éves Kfír koporsóit. A túsztragédia szimbólumává vált család tagjainak temetése zárt körben zajlott, az azt megelőző búcsúbeszédeket élőben közvetítették több csatornán is. A gázai fogságból a túszalku révén szabadult családfő, Jarden már korábban tiltakozott az ellen, hogy a kormányzat több, általa nem engedélyezett részletet hozott nyilvánosságra családtagjai meggyilkolásáról. A gyászmenetet követő búcsúbeszédekben a szélesebb család több tagja felszólította Benjamin Netanjahu miniszterelnököt és környezetét, hogy ,,kussoljanak” és ne használják propaganda célokra” a Bibasz család tragédiáját.

A The Times of Israel kormányzati forrásokra hivatkozva közölte: az eredetileg csütörtökre tervezett túsz- és fogolycserét már szerdán este megejtik. Múlt szombaton Izrael megtagadta a 620 bebörtönzött palesztin átadását mindaddig, míg a Hamász terrorcsoport nem ad garanciát arra, hogy a túszokat – akár az élőket, akár a holttesteket – megalázó ceremóniák nélkül bonyolítja le. A kezdetben minden kommentártól tartózkodó Nemzetközi Vöröskereszt is az utóbbi két átadást már nyilvánosan bírálta. A katari és egyiptomi közvetítők segítségével végül megszületett a megállapodás. A végrehajtást Egyiptom felügyeli, a terrorcsoport ceremónia nélkül átadja ezúttal Egyiptomnak a tűzszünet első fázisára beütemezett 33 izraeli túsz közül az utolsó négy holttestet, Izrael pedig szabadon engedi a 620 elítéltet. Az egyiptomiak adják át a túszok földi maradványait a Vöröskeresztnek, amely Izraelbe szállítja a holttesteket, Izrael pedig ezzel párhuzamosan engedi szabadon a palesztin elítélteket.

Az eddigiekben Izrael csak azt követően engedte el a palesztin elítélteket, miután a túszok megérkeztek a zsidó állam területére. A múlt hétvégi eset után azonban a Hamász párhuzamos cserét követelt.

Ezzel gyakorlatilag szombaton befejeződik a január 19-én Dohában aláírt tűzszünet első, 42 napos szakasza, a hogyan tovább azonban még nem látszik. A szaúdi Al Arabiya hírtelevízió szerint a Hamász azt közölte, hogy egyelőre nem kapott semmilyen javaslatot a második szakaszra vonatkozóan.

Amint arról lapunk is beszámolt, Benjamin Netanjahu és kormánya az első szakasz kibővítését szeretné elérni, azt, hogy ezidő alatt minden izraeli túsz kiszabaduljon, anélkül, hogy terítékre kerüljön a hosszú távú rendezés. Ez azonban nem érdeke a Hamásznak, hiszen a túszok az egyetlen adui ahhoz, hogy részese lehessen a Gáza jövőjével kapcsolatos tárgyalásoknak és ne kezdődjön újra a háború. Netanjahura ugyanakkor kettős nyomás nehezedik: szélsőjobb koalíciós szövetségesei a háborúhoz való visszatérést követelik a Hamász teljes felszámolásáig, míg a még a terrorcsoport fogságában lévő túszok családjai a tárgyalások folytatását sürgetik szeretteik kiszabadítása érdekében. A négy holttest átadása után még 59 túsz marad Gázában, becslések szerint közülük vélhetően 27 férfi még életben van. Tegnap a hozzátartozók nyilvános tájékoztatást sürgettek Netanjahutól a folytatást illetően, izraeli sajtóbeszámolók szerint többen egyértelműen a második szakaszra való áttérést követelték, hiszen a túszok csak így szabadulhatnak.

Az arab hírforrások – az al-Dzsazíra és az al-Arabija – úgy tudják, Donald Trump tulajdonképpen szabad kezet adott Netanjahunak Gáza ügyében, de ragaszkodik a túszok kiszabadításához. Az amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff jövő héten újra a régióba érkezik, ő is az első szakasz kibővítését támogatná. A folytatást azonban igen megkérdőjelezi, hogy - legalábbis az Al Dzsazíra információi szerint - az izraeli hatóságok „példátlan elnyomó intézkedések bevezetésére” készülnek a szombaton kezdődő muzulmán szent hónap, a ramadán előtt. A cél: még inkább elszigetelni Kelet-Jeruzsálemet és annak palesztin környékét - közölte a jeruzsálemi kormányzóság. A Palesztin Hatóság közleménye szerint „a megszálló hatóságok rasszista és provokatív intézkedések sorozatát” tervezik: a tűzszüneti megállapodás alapján szabadult palesztin foglyoknak megtiltják a belépést az al-Aksza mecsetbe, a Ciszjordániából érkező hívők belépését életkor alapján korlátozzák, a férfiakat 55 éves kortól, a nőket 50 év fölött engedik be. A kormányzóság sürgette az arab és iszlám nemzeteket, valamint a nemzetközi közösséget, hogy „sürgősen cselekedjenek e jogsértések leállítása érdekében”.

A feszült légkörre jókora lapáttal rátett az is, hogy szerda reggel Donald Trump megosztott egy, talán viccesnek szánt, mesterséges intelligenciával készült videót Gáza jövőjéről. A videó provokatív és sértő, de nem heckertámadás következménye, nem vonták azt vissza. A lebombázott terület romjaival indít „Gáza 2025” felirattal. Ezután jelenik meg a „Mi következik?” és következnek a dermesztő képsorok: felhőkarcolók, csillogó tengerpart, hastáncot járó szakállas nők, dolláreső, amit személyesen Elon Musk szór, boldog gázai gyerekek rohangásznak Trump fotójával díszített lufikkal, maga az elnök egy éjszakai klubban (az arab sajtó hangsúlyozása szerint egy „hiányosan öltözött”) nővel táncol, a felhőkarcoló bejáratán a „Trump Gaza” felirat olvasható, az épület előtt pedig egy óriási arany Trump-szobor díszeleg. A plázson koktélt iszogatva, fürdőruhában pihen Trump Netanjahu társaságában, a nyugágyak mögött a „Trump Gaza” felirat olvasható. A képkockák pörgését kísérő dalszöveg szerint „Donald Trump felszabadít, elhozza az életet, hogy mindenki láthassa, nincs több alagút, nincs több félelem, Trump Gázája végre itt van, Trump Gázája fényesen ragyog, arany jövő, vadonatúj élet”.

Az Az Arabiya megjegyzi – az amerikai elnök különmegbízottja, a maga is ingatlanfejlesztő Steve Witkoff kedden este közölte, hamarosan csúcstalálkozót tartanak a régió ingatlanfejlesztőivel és tervezőivel, hogy megvitassák Trump Gázával kapcsolatos vitatott tervét. Witkoff részleteket nem közölt arról, hogy mikor és hol kerül sor erre az ingatlanfejlesztési csúcstalálkozóra.