A Kúria megváltoztatta a másodfokú ítéletet: Orbán Viktor nyert a Klubrádió ellen

Orbán Viktor;Kúria;Klubrádió;

2025-02-26 17:07:00 CET

Megváltoztatta a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletét a Kúria, eszerint nem volt jogszerű, hogy a Klubrádió szemlézte Hans Reisch Spar-vezér egy osztrák élelmiszeri lapban tett nyilatkozatát Orbán Viktorral és oligarcháival kapcsolatban - írja a Media1.

Az ítélet értelmében Orbán Viktor hiába bukta el a pert a Fővárosi Ítélőtáblán másodfokon, a Klubrádiónak ki kell fizetnie a teljes perköltséget és helyreigazítást kell közölnie.

Mint ismert, a kormányfő egy sor lapot, köztük az Economx-ot, az Indexet, a 444-et, az RTL-t, a 24.hu-t, a Pécsi Stopot, a Hírklikket és a Klubrádiót is beperelte, amiért idézték Hans Reisch, a Spar élelmiszerlánc vezérigazgatójának az osztrák Lebensmittel Zeitung című élelmiszeri szaklapban megjelent nyilatkozatát tavaly márciusban, amely szerint Orbán oligarchái miatt menekített ki tőkét Magyarországról, továbbá, hogy Orbán azt is várta a cégtől hogy „engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba.” A miniszterelnök azért indított pert, hogy az érintett médiumok közöljenek helyreigazítást, hogy ez nem így történt.

Stock Richárd, a Klubrádió Zrt. vezérigazgatója a Media1 érdeklődésére felháborítónak nevezte az ítéletet. Kilátásba helyezte, hogy az Alkotmánybírósághoz viszik az ügyet és ha szükséges, a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordulnak a sajtószabadság súlyos sérelme miatt. Az ellenzéki sajtóorgánum azt is kérte, hogy függesszék fel az ügyben a döntést, amíg az EU Bírósága döntést nem hoz, de a Kúria ezt a kérést a Media1 szerint megtagadta.

Mint ismert, a Kúria elnökét, Varga Zs. Andrást bármiféle bírói tapasztalat nélkül nevezte ki a testület élére a fideszes kétharmad 2020-ban, sőt, még törvényt is módosítottak ennek érdekében, miközben az Országos Bírói Tanács ellenezte a jelölését. Természetesen az nem jelenthető ki, hogy ez önmagában összefüggésben van a mostani ítélettel, az viszont figyelemre méltó, hogy nem először fordul elő, hogy a Kúria a másodfokú ítéletet megváltoztatva Orbán Viktor számára kedvező döntést hoz: októberben derült ki, hogy miközben a Pécsi Stop első és másodfokon is győzött a miniszterelnök ellen, a Kúria megváltoztatta az előző két döntést és Orbánnak adott igazat. A Klubrádió ellen elsőfokon még a miniszterelnök nyert, azonban másodfokon a kormányfő ellenük is elbukott.