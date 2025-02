Egy szobában dolgozott azzal a kollégájával, aki a Partizánnak tálalt ki, most neki is távoznia kellett Lázár minisztériumából

Lázár János;örökségvédelem;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-02-26 14:20:00 CET

Újabb szakembernek kellett távoznia az Építési és Közlekedési Minisztériumból (ÉKM).

A Magyar Helsinki Bizottság szerdai közleményében azt írja, Makai István „bűne” mindössze annyi volt, hogy „lájkolta” annak a Bátonyi Péternek az egyik Facebook-posztját, akit még tavaly novemberben küldtek el, miután a Partizánnak nyilatkozott.

Ám bizonyíthatóan nem kedvelt semmilyen bejegyzést, de főnökei mégis tudni vélték a véleményét, mivel egy szobában dolgozott Bátonyi Péterrel, akivel barátok voltak. A vezetők egyébként belső vizsgálatot indítottak annak feltárására, hogy az ÉKM-en belül milyen „kapcsolati hálója” volt a Partizánnak nyilatkozó, kormánytagokat és feletteseit feljelentő Bátonyinak.

Makai István tavaly december 18-án ügyfélkapun keresztül értesült arról, hogy kormányfőtanácsosi besorolását kormánytanácsosra minősítik le, fizetését felére csökkentik, és kevesebb szabadnapot kap, miközben feladatai változatlanok maradnak. A minisztérium nem indokolta a kinevezés egyoldalú módosítását, és a műemléki területen sem történt szervezeti változás. Ám nem sokkal később – még karácsony előtt – kénytelen volt felmondani, mivel olyan megalázó helyzetbe került. Azóta egyetemi oktatóként dolgozik, nagyon alacsony jövedelemért.

Most a Helsinki Bizottság segítségével a Közszolgálati Döntőbizottsághoz fordult. Panaszában azt kéri, hogy kötelezzék korábbi munkaadóját bocsánatkérésre, valamint hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium fizessen számára méltányos sérelemdíjat.

Álláspontja szerint szolgálati jogviszonyát egyoldalúan és jogsértően módosították, hogy megtorolják állítólagos politikai véleményét. Emellett a kinevezés egyoldalú megváltoztatása felettesei nem szakmai természetű ellenszenvén alapult, és sértette a joggal való visszaélés tilalmát.

„Jogállamban a kormánytisztviselők, köztisztviselők szakmai meggyőződésük alapján végzik munkájukat, nem kell a változó politikai széljárásokat kritika nélkül kiszolgálniuk, vagy azt lesniük riadtan, nehogy járulékos veszteséggé váljanak politikai tisztogatások során. A Magyar Helsinki Bizottságnál fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk azok mellett, akiket a fennálló hatalom a vélt vagy valós politikai meggyőződésük miatt retorzióval sújt. Tudjuk, hogy sok köztisztviselő él és dolgozik kiszolgáltatott helyzetben. Nekik is üzenjük: aki visszaélést tapasztal, és fellépne ellene, nincs egyedül, van segítség” – mondta Szekeres Zsolt, Makai István ügyvédje.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a történtekhez szorosan kapcsolódik Jékely Berta esete is, aki Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének felesége. Őt azért rúgták ki a tárcától, mert privát Facebook-oldalán lájkolta a Bátonyi Péter melletti kiállásokat, valamint megosztotta azt az aláírásgyűjtést is, amelyet a műemlékvédelmi szakma kezdeményezett az esettel kapcsolatban.