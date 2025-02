Jön a kokszolók olimpiája, bármit be lehet venni, de tehetség nélkül az is felesleges

olimpia;dopping;Magyar Antidopping Csoport;Dr. Tiszeker Ágnes;

2025-02-27 19:00:00 CET

Elvileg télen Amerikában megrendezik a szteroidos olimpiát, ami teljességgel szembemegy az eddigi gyakorlattal: miként viszonyul a hírhez?

Ez egy szabad szemmel is jól látható üzleti vállalkozás. Azoknak, akik azt állítják, hogy nagyobb kárt okoz a gyorséttermi étel kólával, mint a doppingszer, semmilyen releváns információjuk nincs erről. Azt, hogy egy fiatal szervezetben mit vált ki a hormonális beavatkozás anabolikus szteroiddal, EPO-val, növekedési hormonnal, soha senki nem vizsgálta. Erre nincsenek nagy tanulmányok, nincsenek egészségügyi vizsgálatok. Hiába mondja valaki, hogy ő tudja, miután ezt senki nem vizsgálta, ezért felelősséggel erről nem nyilatkozhat. Húsz éve foglalkozom doppingolással, és nagyon szomorú esetekkel, komoly egészségkárosodásokkal találkoztam a fiatalkori szívhaláltól a daganatos betegségekig. Negyvenes, ötvenes éveikben járó emberek halálát látom, akik valaha élsportolók voltak és doppingoltak. Én nem mernék semmiképp kinyilatkoztatni ilyesmit, mint azok, akiknek erről fogalma sincs, ráadásul egy percet nem dolgoztak sem a doppingellen­őrzésben, sem az egészségügyben.

Mégis mitől ennyire felkapott, hogy a vezető lapok folyamatosan terítéken tartják?

A média természetes dolga a világ dolgainak bemutatása, de itt a szervezők felelőssége is fokozott, mert a médialájkok begyűjtése a céljuk: ez arról szól, hogy legyen egy hatalmas médiaszenzáció, amihez keresünk néhány sportolót, akik legalább egyszer a nevüket adják ehhez. Azért egyszer, mert több lehetőségük nem lesz, nincs átjárás a két rendszer között: a WADA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hevesen tiltakozott ez ellen, és az is elhangzott Thomas Bach elnök révén, hogy aki elindul az Enhanced Gamesen, vagyis a doppingolók olimpiáján, az soha többet nem szerepelhet NOB-rendezvényen.

Azért az nagyon nem mindegy, hogy kik vállalják az indulást. Ha sok nagy név összejön, akkor ez veszélyes lehet a NOB-ra, az olimpiára nézve is, vagy tévedek?

Egyelőre csak a vállsérülése miatt már 2019-ben visszavonult ausztrál James Magnussenről beszélünk, ő a legnagyobb név. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de nem aktív versenyzőként neki egymillió dollárért lehet, hogy megéri kockára tenni az egészségét. Ez egy médiahekk, ami nem a sportról, az emberi erőről, a kihívásról szól, hanem a szenzációról, a hajcihőről, ami majd körbeveszi ezeket a sportolókat. Csak hát itt a sportoló viszi el a balhét, mert azt előre nem lehet tudni, hogy a doppingolásnak majdan milyen következményei lehetnek az egészségére, az életkilátásai­ra. Csak arról évekkel később már senki nem fog beszélni.

A kokszolás mennyit tehet hozzá egy világcsúcs eléréséhez?

A doppingolást úgy általában félreérti a közvélemény, maximum tíz százalék vagy még annyi sem lehet a hozadéka. Extra tehetség és irgalmatlan munka nélkül önmagában semmit nem ér a dopping. Az emberiség drámai többsége hiába döntene úgy, hogy elindul ezen a nagyszerű eseményen egymillió dollárért, esélye sem lenne a rekordra, bármivel pumpálná fel magát. Ráadásul a többség utána még meg is fog köpködni, hogy doppinggal a hülye is elérte volna ezt a csúcsot. Hiteltelenné válik a történet, mert senki nem fogja elhinni, hogy ezt egyébként magadtól is meg tudtad volna csinálni. A másik fő problémám, hogy ennek semmi köze az esélyegyenlőséghez, hiszen Magnussen is azt nyilatkozta, elutazik Amerikába, és megnézi, hogy melyek most a legjobb szerek. Mindenki a legjobb, a legkevesebb mellékhatással bíró és legdrágább szerekhez próbál nyúlni, és lesznek, akiknek erre nem lesz pénze, kellő háttere, ők sokkal nagyobb kockázatot vállalnak, szó szerint áldozatot hoznak. És ha világcsúcsot ugrasz, úszol, futsz? Nulla a sport­értéke, mert a többség majd azt latolgatja, ebből mennyit hozott a cucc? Semmi másról nem szól, minthogy kiöregedett, csalódott vagy a rendszertől megcsömörlött sportolók úgy döntenek, hogy egyszeri alkalommal egymillió dollárért kockára tesznek mindent. Biztos lehet találni rá embert, de hogy ebből négyévenkénti rendszer lenne, attól semmiképp nem tartok.