Renner Erika: Nem félek, de csak azért nem, mert a nap 24 órájában vigyáznak rám

Fővárosi Törvényszék;feltételes szabadlábra helyezés;lúgos orvos;Renner Erika;

2025-02-27 17:00:00 CET

„Nem félek, de csak azért nem, mert a nap 24 órájában vigyáznak rám, egyetlen pillanatig sem vagyok és leszek egyedül” – mondta lapunknak Renner Erika, a lúgos orvosként elhíresült Bene Krisztián áldozata. A munkahelyén és az otthonában felügyelet alatt van, az utcára sem lép ki egyedül, a családja, ismerősei folyamatos védelme alatt áll.

Azt követően beszélt erről, hogy Szokol Attila büntetés-végrehajtási bíró a héten úgy döntött, március 26-án feltételesen szabadlábra bocsátható a Renner Erika testét meggyalázó, szétroncsoló ember. A döntés egyelőre nem jogerős, az ügyészség fellebbezett. Ha Bene Krisztián végül mégis kijöhet a börtönből, pártfogó felügyelet alá kerül, nem közelítheti meg, nem veheti fel a kapcsolatot áldozatával, és nem is üzenhet neki. Ez a szigorítás csak a feltételes szabadon bocsátás idejére szól. De, hogy mi lesz utána, azt egyelőre Renner Erika sem tudja.

A büntetés-végrehajtási bíró nemrég őt is meghallgatta. „Jegyzőkönyvbe két mondatot mondtam, egyrészt azt, hogy nem kérem a feltételes szabadon engedését és azt, hogy a feltételes szabadon engedést követően kérem a távoltartást. A többit - azt, hogy mitől tartok, mik a félelmeim - jegyzőkönyven kívül mondtam el. Mindez azért történt így, mert a meghallgatásról készült feljegyzést megkapja az elkövető, én viszont semmit nem tudok arról, hogy ő miként áll a bűncselekményéhez, megbánta-e a tettét, milyen pszichés állapotban van”.

Azt, hogy ez miért veszélyes egy január 23-án kelt, Tuzson Bencének címzett levélben is kifejtette. Ebben emlékeztette az igazságügyi minisztert az egy évvel korábbi találkozójukra, ami egyelőre hiábavaló volt. Leírta „ha a feltételes szabadságra bocsátás vizsgálatakor tett sértetti nyilatkozatot átadjak az elítéltnek, az olyan újabb megerősítést adhat a sérelmeinek, ami további felhatalmazást adhat számára a szabadulás utáni revanshoz.” Majd úgy folytatta: „sok esetben a feltételesen szabadon engedett elítélt újra elkövet bűncselekményt – sokszor a legsúlyosabbat is - ugyanazzal az áldozatával szemben. Az elkövetők nagyon sok esetben a börtönbüntetésük teljes időtartama alatt aktív sérelmet ápolnak áldozatukkal szemben: úgy tekintenek áldozatukra, mint akik a börtönbe juttatásukért felelősek. Ez a sérelmi düh különösen erős azoknál az elítélteknél, akik nem ismerték be tettüket. Ahogy az én támadóm sem ismerte be.” Azt is kérte a minisztertől, legyen hatósági felügyelet a szabadlábra kerülő, súlyos, élet- és testi épség elleni bűncselekmények, kapcsolati erőszak elkövetőivel szemben, amely során igazolják szabadlábon is, hogy már nem jelentenek veszélyt a társadalomra és korábbi áldozataikra.

Válasz egyelőre nem érkezett az igazságügyi minisztertől.

Az aHang azonnal tiltakozást kezdeményezett a lúgos orvos feltételes szabadságra kerülése miatt, fél nap alatt 17 ezernél is több ember csatlakozott a Fővárosi Törvényszéknek címzett petícióhoz, amelyben azt kérik, ne kerüljön feltételes szabadságra a lúgos orvos.

Renner Erika ezzel összefüggésben lapunknak azt mondta: „a szabadon bocsátás híre után nem voltam jól, de a sok támogatástól új erőre kaptam, és boldog vagyok, hogy ha a közvélemény mellettem áll. A törvényalkotók viszont csak hangzatos, de tartalom nélküli mondatokat puffogtatnak – tette hozzá.

Mint ismert, 2013 márciusában Renner Erikát Bene Krisztián elkábította, megkötözte, és maró lúggal leöntötte. Tettét soha nem ismerte be, megbánást sem tanúsít. Hosszú éveken át húzódó eljárás után 2018-ban végül jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélték, és örökre eltiltották az orvosi hivatás gyakorlásától.