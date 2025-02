Ízek, imák, lándzsahegyek

sorozat;

2025-02-27 18:57:00 CET

Felnőttként a túlélők kiutat keresnek a bűntudatuk labirintusából. A sorozat pilotját (a befektető tévétársaság vagy streamingplatform meggyőzésére forgatott epizód) elnézve az juthat eszünkbe: na így kell kedvet csinálni egy kezdődő filmsorozathoz. Egy fiatal nő a hideg derengésben úszó fenyőerdőn át egy hálóingben és mezítláb rohan egy fiatal lány, megtorpan, nem látja hová bújhatna, majd előreveti magát a havas ösvényen, ami hirtelen beszakad alatt. A veremben leszúrt karók átdöfik a testét, a csuklója még utoljára megremeg. A gödör szélén megjelenik egy állatbőrökbe bújt alak, akinek a csuhája alól egy rongyos, pink színű Converse tornacipő lóg ki.

Ezután vágás következik és egy napfényes délutánon találjuk magunkat, ahol a kék-sárga dresszben játszó New Jersey-i focicsapat lányai amint egy szép támadás végét fejes góllal koronázzák meg, ezzel megnyerik az állami bajnokságot. A Wiskayok High School csapata utazhat az országos döntőre, a nyugati parti Seattle-be. A gépük azonban lezuhan Kanada felett és 19 hónap túlélés vár rájuk a civilizációtól távol eső vadonban.

A streaming korszak sorozatainak sikerében kulcs szerepet játszik a hatásos intro megkomponálása, amely vizuális és zenei hangulatában megágyaz a cselekmény világának. A kortárs popkultúrával foglalkozó Inverse portál külön esszét szentelt a Yellowjackets kiváló tempóérzékkel megvágott, eredeti és felzaklató intrójának, amely egyszerre tiszteleg a 90-es évek VHS kultúrája előtt és utal a kertvárosi ártatlanság és a főhősök lelkében hazacipelt vadon ellentmondására is. A roncsolt magnószalag elmosódott részletei egymásba csúszva mutatják szereplők tinédzserkori mosolyát és a felnőtt énjük dermedt tekintetét. A klipet jegyző Digital Kitchen kreatív stúdió sokat merít a 1999-ben nagy sikert arató Blair Witch Project című horrorfilm kézi kamerás látványvilágából és az évtizedben meghatározó MTV zenecsatorna videoklip esztétikájából. A nagy műgonddal összeollózott képeket Craig Wedren és Anna Waronker által írt No Return (Nincs visszaút) című punk-rock dala teszi egy barbár rivallássá. Ezen kívül számos korhű dal is felcsendül a történet sokszor nagyon váratlan kontextusban. A Nirvana, a Portishead vagy éppen Seal korabeli slágereivel mélyebbre megy az ütés, amit a történet mér a néző szívére, lelkére, vagy gyomorszájára.

Az Ashley Lyle és Bart Nickerson által írt történetet bevallottan inspirálta William Golding A Legyek Ura című regénye, amelyben hajótörött brit iskolás fiúk a civilizáció maszkját ledobva a háború és viszály maszkját festik magukra. A fikciós irodalmon kívül a történet egyértelmű hasonlóságokat mutat az 1972-es andoki légi katasztrófával, amelynek során egy uruguayi rögbicsapat tagjai megmentésükig 72 napot éltek túl kannibalizmusra kényszerülve.

A történet két idősíkon bomlik ki: láthatjuk a 1996-ban történt légi katasztrófa túlélőinek küzdelmeit és a 2021-es civil életben botorkáló középkorú nők – nem is olyan - hétköznapi harcait. A sorozat két húzóneve a ’90-es években befutott Juliette Lewis és Christina Ricci. Előbbi színésznőre Oliver Stone lázálomszerű médiakritikája, a Született gyilkosok című filmből emlékezhetünk, utóbbi pedig az eredeti Adam’s Family filmeken kívül az Álmosvölgy legendája című Tim Burton moziból lehet ismerős a számunkra. Külön remekel a Shauna Radeckit játszó Melanie Lynskey, akinél még senki nem tudott ártatlanabb szemmel hazudni mozgóképen.

Érdemes megemlíteni a fiatal és idősebb kori önmagukat játszó színésznők közötti szinergiát: a Natalie karakterét játszó Juliette Lewis fiatal párja Sophie Thatcher egy összetört szívű harcos utcakölyök, a naplóiban az eseményeket megörökítő tinédzser Shauna (Sophie Nélisse) pedig egyszerre gyűlöli és bálványozza barátnőjét, a bálkirálynő Jackiet (Ella Purnell).

A sorozat a populáris kultúra mellett a klasszikus görög tragédiákat is újracsomagolja a fiatalabb generációknak. Euripidész Bakkhánsnők című tragédiájának újragondolása feltehetően először jutott el az amerikai tévénézőkhöz, ahogy Arnold Böcklin svájci festőművész szimbolista víziói is, gondolok itt a Szent liget című alkotására, amely a pogány természetvallások rituáléját és az ehhez kapcsolódó misztikumot örökíti meg.

A Yellowjackets sorozat bebizonyítja, hogy a 2010-es évek woke és metoo mozgalmak túlhajtottsága után az amerikai szórakoztatóipar képes felmutatni egy olyan produkciót, amely brutális őszinteséggel mesél a nők egymáshoz fűződő viszonyáról és végső soron az emberségünk határairól.