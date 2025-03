Még nem olvad ki a USAID

Egyesült Államok;Donald Trump;Marco Rubio;Washington DC;amerikai legfelsőbb bíróság;USAID;

2025-02-28 10:59:00 CET

A Washington Columbia Kerület szövetségi bírája, Amir H. Ali döntése értelmében a Trump-kormányzat szerda éjfélig kapott haladékot arra vonatkozóan, hogy az elnöki rendelet útján befagyasztott külföldi humanitárius célú, valamint a civil szférát és a szabad sajtót erősítő támogatást újra folyósítani kezdje.

A legfelsőbb bíróság főbírája, John Roberts érvelése szerint a fennmaradó idő lehetőséget ad a bírói testület számára, hogy teljes mértékben megvizsgálja a USAID befagyasztását elrendelő januárban kiadott elnöki rendeletet.

A Trump-adminisztrációt megbízott fellebvitelt képviselő főjogásza, Sarah M. Harris érvelése szerint Ali ítélete „káoszba taszította azt az eljárást, amely „a kormány részéről rendben zajló felülvizsgálat lenne” a kifizetéseknek.

Donald Trump elnök január 20-i hivatalba lépése utáni napokban kiadott elnöki rendelete felfüggesztette a kongresszus által létrehozott a USAID által folyósított 40 milliárd dolláros külföldi segély kifizetését, amely a világ több mint száz országában jelentett segítséget az éhínség, a járványok és további humanitárius katasztrófákkal küzdőknek. A USAID több ezer alkalmazottja nemcsak állás nélkül maradt, de a program leállításával világszerte veszélyzónákban is rekedt a szövetségi kormány segítsége nélkül. Két jogvédő szervezet, a HIV-prevenciót szorgalmazó AIDS Vaccine Advocay Coalition és a Global Health Council egészségügyi hálózatépítésért felelős non-profit szervezetek már keresetet nyújtottak be az elnök rendelete ellen.

A kormányzat tagjai közül is megszólaltak mérsékeltebb hangok is. Marco Rubio külügyminiszter korábban még úgy fogalmazott, hogy az „életmentő” programokat kiveszi a befagyasztott források köréből. Ezek azok a programok, amelyek egybeesnek és szolgálják a Trump elnök által meghirdetett America First (Amerika az Első) program céljait. A Trump-adminisztráció illetékesei által szerda este e-mailben közzétett értékelés szerint az amerikai külügyminisztérium és a USAID elvégezte a kifizetések átvilágítását, amelynek eredményeként 4,4 milliárd dollár összegű vissza nem térítendő támogatást azonosítottak. Az America First program keretében 5600 különböző támogatás megszüntetését célozták meg. Ezek alól kivételt képeznek az olyan kritikus fontosságú támogatások, mint a HIV, a tuberkolózis vagy a malária elleni küzdelemhez nyújtott pénzügyi segítség, illetve a Libanon, Venezuela, Haiti és Kuba számára nyújtott segélyek.

A USAID forrásai magyar civil szervezeteket és az Orbán-kormány befolyásán kívül eső, független sajtóorgánumokat is levegőhöz juttatott. A Telex, a 444-et hírportált üzemeltető Magyar Jeti Zrt. mellett a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány is részesült az amerikai fejlesztési alap támogatásaiból.

A USAID befagyasztását blokkoló szövetségi bíró ítélet a finanszírozás újraindításán kívül az elmaradt kifizetések pótlására is felszólította a Trump-adminisztrációt, amelyet egyelőre figyelmen kívül hagyott.