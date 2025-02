Gyanúsnak minősítették Gene Hackman és felesége halálának körülményeit

nyomozás;házkutatás;feleség;Új-Mexikó;gyanús halálesetek;Gene Hackman;

Elrendelték a nyomozást Gene Hackman kétszeres Oscar-díjas színész és felesége Betsy Arakawa zongoraművész halála ügyében – írja a The Guardian a Santa-Fe-i seriff nyilatkozata alapján. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a házaspár holttestét új-mexikói otthonukban fedezték fel, egyik kutyájukkal együtt. Az AP amerikai hírügynökség szerint a helyi gázszolgáltató és a tűzoltóság is megvizsgálta a házban található gázvezetéket, és sem sérülésre, sem szén-monoxid-szivárgásra, esetleg mérgezésre utaló jeleket nem találtak.

Denise Avila, a seriffi hivatal szóvivője azt mondta, házkutatást tartottak, és arra sem utal semmi jel, hogy a házaspárt meglőtték volna vagy más, halált okozó sérülést szenvedtek volna. Hozzátette: a boncolások befejezéséig nem lehet megmondani pontosan, hogy mi okozhatta a halálukat.

A The Guardian szerint a halálesetekkel kapcsolatban további kérdőjeleket vetett fel két lap, a TMZ és a Variety, megszerezve a házkutatási jelentést. Ilyen például, hogy az említett pirulák mellett gyógyszeres üveget is találtak. Míg Gene Hackmanre egy kamrában, feleségére a fürdőszobájuk padlóján, egy fűtőtest mellett fekve találtak rá. A hatóságoknak további alapos vizsgálatot kell végezniük, hogy kideríthessék, mi történt.

Adan Mendoza seriff a vizsgálatról annyi részletet közölt még, hogy a művészházaspárnak három németjuhász kutyája volt, egyikük elpusztult, és teteme szintén a fürdőszobában hevert, körülbelül 10-15 méterre Betsy Arakawa holttestétől. A New York Times megemlítette, öngyilkosságra utaló levél nem került elő a házból.