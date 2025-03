A hókuszpókusz hete

hazugságvizsgáló;

2025-03-01 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth Rádióban, sokadszorra), hogy 2010-ben kinevették őt, amikor arról beszélt, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet teremtenek, de mára ez sikerült.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem sikerült. 2010-ben a foglalkoztatottak száma 3 millió 873 ezer volt, tavaly pedig 4 millió 699 ezer, tehát 826 ezerrel több. Szép. Csakhogy közben három évvel emelkedett a nyugdíjkorhatár, vagyis legalább 350 ezer embernek kellett tovább dolgoznia, mint azelőtt. Ugyancsak nőtt a magyarországi lakcímmel ideiglenesen külföldön dolgozók száma, a 2010-es körülbelül 50 ezerről 110 ezerre. Ez így együtt már legalább 400 ezret tesz ki a 826 ezerből. Csakhogy néhány éve már azokat a gyesen vagy gyeden lévő anyákat is beleszámolják a foglalkoztatottak körébe, akik úgy nyilatkoznak, hogy vissza akarnak térni a munkába, ami további 130-140 ezer olyan embert jelent, akit 2010-ben még nem vettek figyelembe a statisztikák. Hogy ez a messze nem egymillió plusz-foglalkoztatott mennyivel járult hozzá a gazdaság fejlődéséhez? A termelékenység 14 év alatt csak 17 százalékkal emelkedett Magyarországon, és az EU-s átlaghoz képest 2010 óta még vissza is esett. Többen dolgoznak, de kisebb eredménnyel. Bravó!

Azt állította továbbá Orbán (ugyanott), hogy az inflációval kapcsolatban abba kell hagyni a hókuszpókuszt. A termelők 200 forintért adják a tejet a feldolgozóknak, a boltban meg 550-ért árulják, ami tűrhetetlen.

Ezzel szemben a tény az, hogy a pasztőrözött, 2,8 százalékos ESL tej a KSH szerint átlagosan 534 forint volt januárban, miközben a termelői ár ugyanebben a hónapban 207 forint volt. Vagyis Orbán már kiindulásként lódított. De a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatok (na, nem a magyarok, hanem a külföldi tulajdonban lévők) a saját márkás friss tejüket 400 forintnál is olcsóbban árulják, pedig a kormányzati támadás célpontjában épp ők állnak. Orbán a tejre lő, de az olcsóbb multikat próbálja eltalálni.

Azt is állította a miniszterelnök, hogy a budapesti Pride-felvonulás nem lesz megtartva, mert az amerikai nagykövet, aki korábban a menet élére állt, elment, így a rendezvény már nincs nemzetközi védelem alatt.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Pride-ot akkor is megtartották, amikor Trump volt az elnök Amerikában, és Pressman még nem volt nagykövet Budapesten. A nemzetközi védelem pedig ma is fennáll, hiszen az Európai Unió Alapjogi Chartája ugyanúgy érvényben van, mint tavaly, sőt egyelőre még az orbáni Alaptörvény is biztosítja a gyülekezés szabadságát. De hát úgy látszik, Orbán ellen még Orbán sem tud megvédeni bennünket. Sajnos nem is akar.

Azt állította Orbán (Veszprémben, a Digitális Élményközpont megnyitóján), hogy „a háborúnak vége van, 2025 lesz a béke első éve”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a háborúnak még nincs vége, az oroszok például péntek éjszaka is több mint 200 drónnal támadták Ukrajnát. Trump pedig a brit miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után azt mondta, vagy viszonylag hamar vége lesz a háborúnak, vagy egyáltalán nem lesz vége. De hát Orbán már Trump előtt is Trump volt, és nyilván ezt is jobban tudja.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.