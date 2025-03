Fokoznák a takarékosságot

energiahatékonyság;energiatakarékosság;Energiaügyi Minisztérium;

2025-02-28 18:31:00 CET

Az energiahatékonysági törvénynek a kormányhonlapon csütörtökön „társadalmi egyeztetésre” bocsátott módosítási tervezete szerint az energiacégek éves hatékonyságjavítási kötelezettségeit ez év júliustától 2027-ig forgalmuk fél százalékáról 1,4 százalékára emelik. Ez az érték 2028-2030 között a jelenleg is érvényes fél százalékra csökkenne vissza, egyszersmind viszont a kötelezettséget kinyújtják 2035-ig. Kivételt jelentenének az üzemanyagkutak, amelyekre a mostani helyzettől eltérően egész 2035-ig a többieknél szerényebb, fél százalék vonatkozna.

Az egyébként 2021 óta meglévő és azóta időnként módosított szorzók tavaly kerültek a közérdeklődés homlokterébe. Az energiacégek forgalmuk meghatározott százaléka erejéig évente hatékonysági beruházásokra kötelezettek, amit megtehetnek más cégek által elvégzett felújításokról kiállított, úgynevezett hitelesített energiamegtakarítási (hem)-tanúsítványok felvásárlásával is. A hemek adásvételére tavaly év elején külön tőzsde is alakult. Ezen az energiacégek tavaly annyit fizettek a hemért, hogy egyes felújítók hem-tanúsítványért cserébe akár ingyen is leszigetelték a családi házak födémjét. Mivel azonban a kormány és a közműhatóság szigorították a követelményeket, illetve az Energiaügyi Minisztérium tavaly októberben szintén társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetének 1,1, illetve 1,15 százalékos értékeiből a parlamentben végül csak 0,5 százalék lett, a kereslettel együtt a hem-ár is leesett, ami jelentősen rontotta a felújítócégek ajánlatait.

A lapunk által megkérdezett szakértők alapvetően üdvözölték a tervet, remélve, hogy ezt végül a parlament is elfogadja. Kedvező, hogy a szaktárca a könnyebb, „rövid távú megtakarításokat” kivonná a rendszerből és igyekezne a hem-ügyleteket a tőzsde felé terelni. Miközben ugyanakkor az uniós elvárásoknál még az 1,4 százalék is alacsonyabb, furcsállják, hogy 2028-tól megmaradna a fél százalék, hogy az üzemanyaglobbi láthatólag kedvezőbb értékeket ért el és a korábbi hírekkel ellentétben a távhőágazatra mégse terjesztették ki a kötelezettséget.