Óriás karbonlábnyom - Egy cipőben klímaszorongunk

Szoronganak és dühösek a fiatalok a klímaváltozás miatt. Bár a többség látja, hogy a harci feladat megoldása rájuk vár, még nincs meg generációjukban a kritikus tömeg, amely mély társadalmi változást indíthatna el. Sokan nem is látnak tovább az egyéni cselekvés lehetőségeinél, noha a strukturális átalakítás már szervezettséget, politikai nyomásgyakorlást is igényel. Mi lesz a megoldás? Felébred az emberiség – morálisan, spirituálisan – vagy kieszelünk újabb és újabb technológiai megoldásokat, hogy időtlen időkig kizsákmányolhassuk a Földet (utána a Marsot, vagy akárhány bolygót, amit még gyarmatosíthatunk) és tovább gyötörhessük egymást? Ha a civilizációnk megérett a pusztulásra, fakózöld bolygónknak már ez tiszta haszon, seperc alatt helyre fog pattanni nélkülünk az ökoszisztéma. A földtörténet hatodik kihalási hulláma zajlik szemünk előtt – az ötödik a dínóké volt, ámbátor ők még csak nem is tehettek róla.