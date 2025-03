Kalocsai kórház: se orvos, se gyerek, se bezárás

egészségügy;kórház;Kalocsa;gyermekosztály;NNGYK;

2025-03-01 05:45:00 CET

Hatósági vizsgálatot indított a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), annak a kisfiúnak a halála ügyében, akit Kalocsáról a bajai kórházba irányítottak, s utóbb ott meghalt – tudta meg a Népszava a hivataltól. Érdeklődésünkre azt is közölték, hogy az egészségügyi ellátás megfelelőségét ellenőrzik.

A kétéves kisfiú tragédiája – amely futótűzként terjedt a nyilvánosságban - felhívta a figyelmet a kalocsai kórház tavaly óta fennálló súlyos gyermekorvos hiányára. A kalocsai kórház gyermekosztályáról tavaly távozóval elfogytak a gyermekorvosok. Így decemberben előállt az a helyzet, hogy a megyei centrumkórház kénytelen volt felfüggeszteni Kalocsán az ellátást és kijelölt 3 helyet, ezek közé tartozik a bajai is, ahol a Kalocsa környéki gyerekeket is fogadják.

A megyei portál, a Baon tudósítása szerint ezt a felfüggesztést januárban újabb egy hónappal meghosszabbították és ezalatt is folyt az egyeztetés a megyei kórház és kalocsai önkormányzat között a helyi gyermekellátás megmentéséről. Miután az átmeneti időszak alatt nem nagyon volt jelentkező Kalocsára, az önkormányzat kereste a megoldást, polgármestere megpróbált orvost találni. Azaz hiába államosították és centralizálták a kórházakat, egykori tulajdonosaik továbbra is támogatják az intézményeket.

A város honlapján olvasható, hogy januárban a testület egyhangúlag támogatta a polgármester javaslatát, aki talált egy főorvost az „átmenetileg” becsukott csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályának vezetésére. Mint írják: „A kuwaiti származású, magyarul folyékonyan beszélő szakorvossal a polgármester olyan megállapodást kötött, melynek értelmében Kalocsa Város Önkormányzata kiegészíti a gyermekorvos mindenkori havi SZJA-köteles összjövedelmét nettó 5,5 millió forintig. Mindemellett a főorvosi pozíciójának ellátásáért, rezsiköltségeket is magába foglaló lakhatási lehetőséget is biztosít havi nettó 300.000 forint erejéig. Cserébe a polgármester azt kérte az új gyerekorvostól, hogy a helyi munkát legalább 2029. december 31.-ig vállalja, tehát ezzel rendeződjön a gyerekosztály sorsa a következő 5 évre.”

Az, hogy a kórházi osztályok megtartása érdekében az önkormányzatok hajlandók akár mélyebben is a zsebükbe nyúlni, nem szokatlan. Ezt lapunknak Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő, a Békés Kalocsáért Egyesület elnökségi tagja is megerősítette. Hozzátette azt is, hogy a múlt évben távozó gyermekorvos is kapott támogatást a várostól. „Múlt szombaton mi tüntettünk is a kórházért, nem először jött ki 5-600 ember az utcára.”

A város hiába talált orvost, vállalta volna alkalmazásának extra-költségeit, a centrum kórház főigazgatója nem alkalmazta a jelöltet. A polgármester közösségi portálján olvasható bejegyzése szerint jelöltjével a találkozón azt közölték, nem tartanak igényt a szolgálataira, „mert koncepcionálisan továbbra is az a döntés, hogy a gyerekosztály és a szülészet előbb-utóbb végérvényesen be fog zárni Kalocsán.”

Lapunk egyebek mellett érdeklődött az NNGYK hivatalában, hogy van-e még Kalocsán működő gyermekosztály. Azt válaszolták: a Kalocsai Szent Kereszt Kórház 2013-ban integrálódott a megyei kórházba, és jelenleg a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórház (Kórház) telephelyeként működik. A kalocsai telephely érvényes működési engedéllyel rendelkezik a 15 ágyas fekvőbeteg-szakellátás területén, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmára. Jelenleg a kalocsai telephely helyett az egészségügyi ellátást I. progresszivitási szinten megállapodás alapján - az abban feltüntetett területfelosztás szerint - a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza és a Bajai Szent Rókus Kórház nyújtja. A Kórház kecskeméti székhelyén fekvőbeteg-szakellátás területén továbbra is biztosítják az ellátást csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmára II. progresszivitási szinten.”

Lapunk érdeklődött az Országos Kórházi Főigazgatóságnál is (OKFÖ), amely úgy reagált: „A kalocsai kórház gyermekosztálya nem zárt be, ezt határozottan cáfoljuk.”