Holdjárat Tompos Kátyával

színház;kiállítás;Tompos Kátya;

2025-03-03 10:58:00 CET

Nézem Kleb Attila hatalmasra kinagyított fotóját Tompos Kátyáról a Bajor Gizi Színészmúzeum egyik termében. Tekintete szelíd, egy félmosoly is leolvasható az arcáról, mégis tele van titokkal, megfejtendő rejtéllyel. Fájdalmasan korán, negyvenegy évesen hagyott itt minket tavaly. Szellemisége, tehetsége lenyomatai, alakításai, dalai viszont továbbra is itt vannak velünk. Ezt mutatja meg az az egy szobányi kamarakiállítás, amely most nyílt és fotókkal, film- és dalrészletekkel hozza közelebb hozzánk Tompos Kátyát. Néhány képpel azt az oldalát is, amelyet talán kevesebben ismertek. Kátya édesanyjánál jártak a tárlat alkotói - meséli Gajdó Tamás, a kiállítás egyik kurátora, színháztörténész - és kaptak néhány különleges fotót. Az egyiken egy gyerek BKV-bérlet, rajta a színésznő kislánykori igazolvány képe, aztán egy másikon a rajzai, festményei. Aztán egy újabbon a díjai. Közben halljuk egyik lemezének címadó dalát, a Holdjáratot.

Jordán Adéltól hallottam nemrég, hogy az énekesek egymás között azt mondogatták sokáig: vannak a jó énekesek, a nagyon jók, és Tompos Kátya. Valóban nem lehetett őt besorolni sehová. És ezt nem csak a dalai bizonyították, hanem a színpadi alakításai is. Csaknem húsz év alatt sok műfajban nyújtott emlékezeteset. A tárlat látványtervezője Fecsó Andrea azt találta ki, hogy a falakra kinagyított egy-egy képet, Kátyát láthatjuk közeliben és aztán lejjebb sorban tablószerűen sorakoznak fotók az előadásokról, amelyekben játszott. Olyan, mintha ő is nézné a képeket, vagy velünk együtt tekintene vissza a múltba. Kerényi Imre osztályában végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2005-ben. Az egyik filmbejátszásban a Huszti Péter által rendezett Csehov-játék című vizsgából láthatunk egy részletet, mégpedig a Tüsszentés című etűdből. Kátya mellett osztálytársa, Szemenyei János. Izegnek, mozognak, összesúgnak, mindkettőjükből árad a tehetség.

A képek is nagyon sokfélék. Játszott a József Attila Színházban, a Bárkán, majd a Nemzetiben. De hívták többfelé, musicalek főszerepeire is. Az egyik képen csípőre tett kézzel harsányan láthatjuk, mint Sally a Kabaréból a Székesfehérvári Vörösmarty Színház 2009-es előadásában. Egy másik fotón a nőiség törékenységét drámaian megmutató pillanatkép: Schiller Don Carlosában Királynőként a Bárkában, egy évvel korábban 2008-ban. Aztán a földön ülve bordó pulóverben nyakán kékes sállal rá jellemző kíváncsi, de egyben kételkedő mosolyával Nyinaként az Alföldi Róbert által rendezett Csehov Sirályában 2013-ban. Majd, mint Szent Johanna a Vidnyánszky Attila által színre vitt Johanna a máglyán című előadásban testével keresztet formálva. Az utolsó években pedig a Centrál Színházban játszott. Az egyik képen mint Eliza Doolittle a nagy sikerű My Fair Ladyben 2016-ben. Ellesett színpadi és civil pillanatképek gyűjteménye a tárlat. Segít abban, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant. És együtt utazzunk Kátyával azon a bizonyos Holdjáraton és még azon túlra is.

Infó: Tompos Kátya 1983-2024. Kurátor: Gajdó Tamás és Bodolay Géza. Látványtervező: Fecsó Andrea. Bajor Gizi Színészmúzeum. Nyitva: 2025. szeptember 28-ig