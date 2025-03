Kiálltak Ukrajna mellett az az európai országok, a kijevi vezetés 1,6 milliárd font értékű légvédelmi támogatást kap a britektől

Európa;London;csúcstalálkozó;Volodimir Zelenszkij;Sir Keir Starmer;orosz-ukrán háború;

2025-03-02 19:59:00 CET

1,6 milliárd font értékű katonai támogatást ad Ukrajnának az Egyesült Királyság – jelentett be Keir Starmer brit miniszterelnök a vasárnapi londoni csúcstalálkozó után – írja A csaknem kétmilliárd eurónak megfelelő összeg biztosítása – derül ki a The Guardian élő hírfolyamából – a gyakorlatban azt jelenti, hogy a több mint 3 éve orosz agresszió alatt álló ország több mint 5000 légvédelmi rakétát vásárolhat. Sir Keir Starmer szerint a Belfastban felgyorsuló fegyvergyártással segíti az Egyesült Királyság védelmi rendszerét is azzal, hogy munkahelyeket teremtenek. A támogatás a szombaton bejelentett két és félmilliárd eurós hitelnyújtáson felül kapja meg Ukrajna az infrastruktúra védelméhez, és a békéhez szükséges erő megteremtéséhez.

– Tanulnunk kell a múlt hibáiból. Nem fogadhatunk el egy olyan gyenge megállapodást, mint minszki, amelyet Oroszország könnyedén megszeghet – szögezte le a brit miniszterelnök a vasárnapi egyeztetést követően, amelyet a Donald Trump és Volodimir Zelenszkij amerikai és ukrán elnök közötti szégyenletes találkozó kudarca után hívtak össze a brit fővárosban. Az csúcstalálkozóra Franciaország, Németország, Dánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország, Törökország, Finnország, Svédország, Csehország és Románia és Kanada vezetői kaptak meghívást, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkár. Giorgia Meloni olasz kormányfővel a találkozó előtt külön egyeztetést tartottak. Orbán Viktornak azonban nem osztottak lapot, meg sem hívták, ahogy Robert Fico szlovák kormányfőt sem.

A tanácskozáson résztvevő vezetők megállapodtak abban, hogy a katonai segélyeket továbbra is folyósítják Ukrajnának, növelik az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást, és ragaszkodni fognak ahhoz, hogy Ukrajnának az asztalhoz kell ülnie minden béketárgyaláson. Az Egyesült Királyság vezetésével olyan koalíciót szerveznek, amely kész lesz megvédeni – ha létrejön az ukrajnai megállapodást és garantálni fogják békét. – Ma a történelem válaszútjához érkeztünk. Ideje cselekedni. Megállapodtunk abban, hogy hamarosan újra találkozunk – fogalmazott Sir Keir Starmer, aki szombaton már tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel. Most egész Ukrajnának üzent: Mindannyian veletek vagyunk, ameddig csak kell.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök elmondta, az európai országok vezetői között egyelőre nincs egység a Nyugaton befagyasztott orosz vagyon lefoglalásában, többen tartanak az intézkedésnek az euróra vagy az európai bankrendszerre gyakorolt ​​hatásaitól. Ragaszkodott ahhoz, hogy Magyarország vétófenyegetése ellenére meghosszabbítsák az Oroszország elleni uniós szankciókat, amikor azok lejárnak. Arról is beszélt, hogy konkrét béketárgyalási tervet kell kidolgoznia Európának, Törökországnak és Kanadának Oroszországgal szemben.

Nem kétséges, hogy ki az agresszor és ki a támadott, és kinek az oldalán áll Európa – szögezte le Donald Tusk aki elutasított minden olyan javaslatot, amely Európa és az Egyesült Államok közötti szakításról szólnak. Az Európai Tanács jövő heti csúcstalálkozójával kapcsolatban pedig azt mondta „óvatos optimizmussal” tekint arra, hogy nagyon egyértelmű üzenetet küldenek Vlagyimir Putyinnak és Oroszországnak, hogy itt, Nyugaton senki sem szándékozik megadni magát a zsarolásának és az agressziójának.