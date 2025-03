„Igen, megdöbbentő volt, de meglepő nem volt” – A Fehér Ház hallani sem akar Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;J.D. Vance;

2025-03-01 19:41:00 CET

Igen, megdöbbentő volt, de meglepő nem volt – kommentálta hírlevelében az Axios azt a példa nélküli diplomáciai botrányt, amelynek a helyszíne a Fehér Ház Ovális irodája volt pénteken. Mint ismert Volodimir Zelenszkij az amerikai-ukrán ásványkincs-szerződést aláírni utazott az Egyesült Államokba, Donald Trump amerikai elnök és JD Vance amerikai alelnök azonban a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott találkozót azonban arra használta, hogy mondvacsinált okokból számonkérje, felelősségre vonja és megalázza az ukrán elnököt.

Nagy vonalakban az ásványkincs-szerződés arról szól, hogy a két ország létrehoz egy alapot, amelybe Ukrajna a jövőben befizeti az állami tulajdonban lévő erőforrásaiért kapott összeg 50 százalékát, beleértve a kőolaja és a földgáza monetizálásából származó pénzt, de a kikötői bevételeit is. Az alap aztán projektekbe fektet be részben amerikai pénzből, elősegítendő a kelet-európai ország gazdasági fejlődését. Csakhogy Volodimir Zelenszkij szerette volna, ha az ásványkincseiből származó pénzért Ukrajna biztonsági garanciákat kap arra az esetre, ha Vlagyimir Putyin például megszegne egy jövőbeni tűzszünetet, erről pedig - úgy látszik -a Trump-adminisztráció hallani sem akar. – Az ukrán elnök ragaszkodik a biztonsági garanciákhoz ebben a gazdasági megállapodásban, mi pedig világossá tettük, hogy ennek ez nem lesz része – jelentette ki egy fehér házi tisztviselő az Axiosnak. De nem tetszett a Trump-adminisztrációnak az a televíziós szereplés sem, amelynek a kedvéért az ukrán elnök a republikánusokhoz közeli Fox Newsba ment be. Ekkor műsorvezetői kérdésre azt mondta, nem érzi úgy, hogy bocsánatot kell kérnie, ami pedig Donald Trumpot illeti, nem válaszolt ugyan arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin emberének tartja-e az amerikai elnököt, de jelezte, nagyon is szeretné Ukrajna oldalára állítani. Donald Trump a pénteki veszekedés előtt jelentette ki, hogy ő középen áll Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között.

Az Axios szerint Donald Trump és JD Vance mindent kétpárti szempontból megítélő környezetében az ukrán elnököt a demokratákhoz közeli politikusnak, az őt többé-kevésbé kiszolgáló Biden-adminisztráció hívének tartják, aki Donald Trumpról azt gondolja, hogy Vlagyimir Putyin pártján áll, nem mellesleg hálátlan alak (a CNN utánanézett, az az ukrán elnök legkevesebb 33-szor köszönte meg az amerikai támogatást), és ha ez nem lenne elég, a Fehér Ház falai között egyszerűen az az uralkodó hit, hogy Ukrajna így is, úgy is elveszíti a háborút Oroszországgal szemben.

Kihívást jelent az ukrán elnöknek az is, hogy Donald Trump egyszerűen nem tartja magához méltónak az ukrán elnököt. Donald Trrump – hívja fel a figyelmet az Axios – a világpolitikához nagy országok nagyfiúinak a játékaként néz. Ebben a súlycsoportban Vlagyimir Putyin a vele egyenrangú ellenfél, a megszállt Ukrajna azonban nem, ráadásul a politikát eleve egyfajta üzletként, hazárdjátékként fogja fel. Nem véletlen, hogy pénteken a Fehér Házban azt vágta az ukrán elnök fejéhez, hogy az egyesült Államok nélkül nincsenek is kártyák a kezében. Az ukrán elnök vissza is utasította, hogy kártyajáték lenne számára Ukrajna vezetése.

És akkor az ukrán elnök pulóveréről még nem is ejtettünk szót.