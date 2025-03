Az Anora sikerét hozta az Oscar-díjátadó, Jancsó Dávid nem nyert arany szobrocskát

Oscar-díj;díjazottak;Oscar-gála;

Az Anora című film bizonyult az idei Oscar-gála legnagyobb nyertesének, öt szobrot sikerült ugyanis bezsebelnie az alkotásnak, amelyből három kulcskategóriában történt: elnyerte az Oscart maga a film, megkapta továbbá Sean Baker mint legjobb rendező, valamint Mikey Madison mint legjobb női főszereplő.

A magyar idő szerint hétfő hajnalban tartott díjátadó elején a Telex szerint Los Angelesben játszódó jelenetek montázsa volt látható, így megemlékezve az idén januárban kialakult pusztító tűzvészre, majd a mentésben résztvevő tűzoltókat hívtak fel a színpadra.

Akadtak bajok a filmek kampánya körül is, az összesen 13 Oscarra jelölt Emilia Pérez transznemű főszereplője, Karla Sofia Gascón például korábbi rasszista és iszlamofób Twitter-posztjai miatt került kereszttűzbe. Ez az ő és a film esélyeit is lényegesen rontotta, az Emilia Perez végül két Oscart nyert el. Díjat kapott a film egyik dala, az El Mal, valamint női mellékszereplője, Zoe Saldana.

Nem volt zökkenőmentes a Magyarországon forgatott, A brutalista kampánya sem, ugyanis alkotóinak amiatt kellett védekeznie, hogy a film magyar párbeszédeire mesterséges intelligenciával segítettek rá. A film vágója, Jancsó Dávid is Oscar-jelölt volt, de sajnos magyar Oscart nem ünnepelhettünk az idén, a kategóriában ugyanis Sean Baker nyerte a díjat, aki az Anora rendezője, írója és vágója is egyben. Az Anora tarolása ellenére egyébként volt izgalom a legjobb film díjának odaítélése terén, ugyanis az Anora mellett 9 másik film volt esélyes a győzelemre: A brutalista, a Sehol se otthon, a Konklávé, a Dűne: Második rész, az Emlilia Pérez, az I'm Still Here, a Nickel Boys, A szer és a Wicked.

A Telex szerint a műsorvezető, Conan O'Brien nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, hozta a kötelezőt, de összességében laposnak minősítették a gálát, gyenge poénokkal.

A nyertesek lajstroma alább látható: