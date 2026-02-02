Oscar-gála - Így történt a valaha volt legkínosabb baki (Videó!)

Kisebb-nagyobb botrányok sokszor előfordultak már az Oscar-gála történetében, ám olyan, mint ami a 89. gálán történt, még sohasem. Az este legemelkedettebb pillanatát sikerült elszúrni, amikor a legfontosabb díj, a Legjobb Film kategóriájáért járó aranyszobrot először nem a győztesnek adták át. Csak percekkel később derült ki, hogy valójában nem a Kaliforniai Álom, hanem a Holdfény nyert.