Kanye West és Bianca Censori Grammy-gálán előadott performansza magasra tette a lécet, de néhány sztár igyekezett felhívni a közönség figyelmét meghökkentő ruhaválasztásával. Nem volt hiány óriási dekoltázsokból, Olivia Wilde színésznő gyakorlatilag egy szál bugyiban, a szklerózis multiplexszel küzdő Selma Blair pedig Scout nevű segítőkutyájával érkezett az Oscar-gála Vanity Fair after partijára.
A brutalista azért nyert három Oscar-díjat, a Konklávénak meglepetésre csak egyet sikerült.
A gyanútlan olvasó már azt hihette volna, hogy progresszív fordulat köszöntött be a kormánypárti portálon. Aztán kiderült, hogy mégsem.
Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 10 évben nem adhat át Oscar-díjat, miként ez a legjobb főszereplők esetében hagyomány, arra azonban az akadémia nyilatkozata nem tér ki, hogy jelölhető lesz-e.
A világhírű színész kevesebb mint 30 másodperc alatt jutott el a nevetéstől addig, hogy üssön.
Kifejezetten emlékezetes eseményre sikerült az idei Oscar-gála: magyar Oscar-díj, független produkció lett a legjobb film és Will Smith a színpadon egy poénra pofonnal reagált.
Elhalasztja a 2021. évi Oscar gálát a szervező Amerikai Filmakadémia – álltja több, neve elhallgatását kérő iparági forrására hivatkozva a Variety című amerikai szaklap.
Botrányoktól mentes, olykor unalomba fulladó ceremónián, nem egyszer sokkoló díjakkal lepte meg a filmrajongókat az Amerikai Filmakadémia: arra például senki sem számított, hogy a legjobb film a Zöld könyv lesz a 91. Oscaron. Viszont Alfonso Cuarón filmtörténelmet írt.
Vasárnap este (közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban) adják át 91. alkalommal az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díjait Hollywoodban.
Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik meg a 90. Oscar-gálát Los Angelesben. Ismét van kiért izgulnunk.
Donald Trump amerikai elnök szerint a vasárnapi Oscar-gála díjátadóján amiatt támadt zűrzavar, mert a rendezvény résztvevői túlságosan a politikára összpontosítottak.
Kisebb-nagyobb botrányok sokszor előfordultak már az Oscar-gála történetében, ám olyan, mint ami a 89. gálán történt, még sohasem. Az este legemelkedettebb pillanatát sikerült elszúrni, amikor a legfontosabb díj, a Legjobb Film kategóriájáért járó aranyszobrot először nem a győztesnek adták át. Csak percekkel később derült ki, hogy valójában nem a Kaliforniai Álom, hanem a Holdfény nyert.
A Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója, Havas Ágnes és Andrew G. Vajna filmügyi kormánybiztos képviseli a Magyar Nemzeti Filmalapot az idei Oscar-díj gálán február 28-án, Los Angelesben; a kormánybiztos több új hollywoodi film producerével is tárgyal lehetséges magyarországi forgatásokról.
A színész nem szívhat e-cigarettát az Oscar-díjkiosztó gálán, mert az amerikai filmakadémia a nikotint párologtató készüléket is kitiltja a ceremóniáról - írta a The Guardian brit napilap csütörtökön.