Adóparadicsom vagy banánköztársaság?

szja;választási kampány;demográfia;

2025-03-05 06:00:00 CET

Szokták mondani az adóval összefüggésben, hogy adóparadicsom. Az az, ahol el lehet kerülni az adófizetést, és nem fizetsz adót. Na, Magyarország egy adóparadicsom, egy családi adóparadicsom lesz, és a fiataloknak van egy lehetőségük, hogy egy családi életpályát válasszanak. Tehát már megszülettek szerintem azok a nők, lányok, akik – ha ez a rendszer végigfut – úgy nőnek föl, hogy amikor belépnek a felnőtt keresőkorba, nem fizetnek jövedelemadót, és mikor kilépnek nyugdíjasként, akkor sem – igy interpretálta a miniszterelnök a két- és háromgyerekes édesanyákra vonatkozó, a személyi jövedelemadó elengedésével kapcsolatos elképzeléseit.

Rögtön azzal kezdem, hogy nem vagyok ellene, ha rászoruló társadalmi csoportok adókedvezményben, illetve forgalmiadó-visszatérítésben részesülnek. A módszerrel, az elosztással és az időzítéssel van gondom.

Az orbáni koncepció szerint a magas jövedelmű két- és háromgyermekes édesanyák lesznek az szja-elengedés legnagyobb nyertesei, a kis fizetésű többgyermekes anyukák pedig csak csekély összegű kedvezményben részesülhetnek majd. A nyugdíjasok áfa-visszatérítésének esetében is tapasztalható ez az ellentmondás: a jobb jövedelmű nyugdíjasok tízezer forintos nagyságrendben kaphatnak forgalmiadó-visszatérítést, a kisnyugdíjasok százezrei – szolid fogyasztási szintjük miatt – viszont csak havi néhány száz forintnyi kedvezmény részesei lehetnek.

A falusi/kisvárosi piacokon vásárló idős polgárok pedig semmilyen visszatérítést nem kaphatnak, hiszen az árusok többsége alanyi jogon áfa-mentes, így az áfa-visszatérítés egyszerűen értelmezhetetlen, arról nem is beszélve: a kofák standján nincs is alkalmas eszköz a mágneskártyák leolvasására. Paradicsom valószínűleg továbbra is lesz a piacon, adó-visszatérítés viszont biztosan nem.

Az intézkedéssorozat bejelentése egyértelműen azt jelenti, hogy a Fidesz már most a választási üzemmód magasabb fokozatába kapcsolt. Orbánéknak nem számít a korábban elfogadott GDP-arányos hiánycél (3,7 százalék) betartása, nem fontos az ország – szintén a GDP-hez mérten - 70 százalék feletti eladósodottságának mérséklése. És mivel vélhetően a növekedési előirányzat (3,4 százalék) sem fog teljesülni, az államháztartás kívánt egyensúlya is nehezen lesz tartható.

A miniszterelnököt ez szemmel láthatólag nem zavarja, mert 1.) ha pártja jövőre ismét megnyeri a parlamenti választásokat, akkor egy-másfél év alatt, újabb vállalkozói különadók kivetésével, a lakosság esetében pedig inflációra alapozott bevétel gyarapítással úgyis visszaveszi a hiányzó pénzeszközöket, 2.) abban az esetben, ha ellenzéki siker születik, üres kasszát/kifosztott kamrát és hatalmas adósságtömeget örököl meg az új kormányzó politikai közösség. Mindkét verzió odavezet, hogy ismét padlóra kerülhet a pénzügyi értelemben (is) kifosztott ország gazdasága és lakossága.

A családbarát kormány fejeként a gyermekvállalás szükségességét folyamatosan hangoztató miniszterelnök azért fordult a két- és háromgyerekes anyák teljes szja-mentességének eszközéhez, mivel jól ismeri a kudarcos népmozgalmi adatokat. Azt már január 31-i óta mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évben 77 ezer 500 gyermek jött világra, 9,1 százalékkal, 7725-tel kevesebb, mint az előző évben (2023-ban).

A születések és a halálozások egyenlegének következtében tavaly a természetes fogyás 50 ezer fő volt, 16 százalékkal több az előző évi, 42 ezer 951 fős értéknél. 2024-ben a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,38, egy évvel korábban 1,51 volt. Orbán kormányzása alatt is fogy a magyar: a lakónépesség becsült száma 2024 végén 9 millió 540 ezer fő, 2010-ben még 10 millió 14 ezer volt. 1980-ban 148 ezer 673, 2010-ben 90 ezer 335, 2024-ben 77 ezer 500 kisbaba jött a világra, ami abszolút negatív rekord!

A februári 28-án napvilágra került adatok további romlást mutatnak: az előzetes adatok szerint 2025 januárjában 6367 gyermek született, és 12 ezer 855 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,5, a házasságkötéseké 4,2 százalékkal mérséklődött, a halálozásoké 6,5 százalékkal nőtt. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke idén januárban 1,35, egy évvel korábban (2024 januárjában) 1,40 volt.

A miniszterelnök intenzíven elkezdett nőügyekkel, illetve anyaügyekkel foglalkozni. 2024. december 20-án fogadta el a parlament fideszes többsége a 2025. évre vonatkozó költségvetési törvényt, de akkor – két hónapja - semmilyen fórumon nem került szóba a két- és háromgyerekes édesanyák szja alóli mentesítése. Ez azt igazolja, hogy nem egy jól végiggondolt és számszakilag megalapozott intézkedéssorozatot jelentettek most be, hanem a kormányfő fejéből hirtelen kipattant ötlet konkrét megvalósítása kapott nyilvánosságot.

Az ígért jelentős adóváltozás/adóelengedés ma már kész tényként kezelhető, mondhatni, ítélt dologról van szó. Nem vitás, hogy virtigli kampánytermékről beszélhetünk, amelynek népszerűsítése már el is kezdődött.

Orbán azt mondta 2025. február 28-án a Kossuth Rádióban, „hogy Magyarország egy adóparadicsom.” Én inkább banánköztársaságról beszélnék.

A szerző közgazdász, a DK országgyűlési képviselője.