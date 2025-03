Szijjártó Péter helyettese miatt Bosznia-Hercegovinában bekérették a magyar nagykövetet

nagykövet;beavatkozás;Bosznia-Hercegovina;Magyar Levente;

2025-03-04 14:42:00 CET

Annyira beleélte magát Magyar Levente külügyi államtitkár a szerb érdekek képviseletébe, hogy kijelentései miatt Bosznia-Hercegovinában bekérették a magyar nagykövetet be is kérették - számolt be a Balk magazin.

Az államtitkár Banja Lukában tett kijelentései miatt Željko Komšić, Bosznia-Hercegovina államelnökségének tagja adta Pósa Krisztián misszióvezetőnek, hogy amitt a külügyi államtitkár mondott, beavatkozásnak tekintik a balkáni ország belügyeibe.

Magyar Levente sajtótájékoztatóján politikailag motivált támadásnak nevezte Orbán Viktor szövetségese, az elsőfokon börtönbüntetésre ítélt Milorad Dodik bosznia-hercegovinai szerb elnök elleni jogi eljárást, és azt állította, hogy a Nyugat továbbra is gyarmati státuszban tartja Bosznia-Hercegovinát, anélkül hogy megfelelő történelmi ismeretekkel rendelkezne a régióról. – Tanúi lehetünk, ahogy a Nyugat támogatja a brutális ukrajnai konfliktust, valamint támogat és bátorít bizonyos nyugat-balkáni trendeket, amelyek ismét háborús eseményekhez vezethetnek. Ez egy szuverén ország, nem egy tartomány – fogalmazott Magyar Levente, majd úgy folytatta, Magyarország szolidaritást vállal a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársasággal, mert a Nyugat szerinte igazságtalan politikát folytat ellenük. Ezért kiállnak mind a helyi szerb vezetés, mind Szerbia álláspontja mellett - közölte.

Szijjártó Péter helyettese kijelentette azt is, hogy Magyarország nem csupán külső szemlélőként követi az eseményeket, hanem aktív szereplőként kívánja alakítani a térség politikai folyamatait. „Lejárt az idő, amikor Magyarország csak szemlélője volt a balkáni eseményeknek. A megértés politikája mellett döntöttünk, és a Nyugat szándékaival szemben” - közölte.

A bosznia-hercegovinai sajtó szerint Magyar Levente mondanivalójában a legnagyobb felháborodást az keltette, hogy az államtitkár nyíltan jelezte, hogy Magyarország kész beavatkozni Bosznia-Hercegovina belügyeibe, ha bármilyen konfliktushelyzet alakulna ki. Ezt bosnyák politikai vezetők nyílt fenyegetésként értelmezték, így aztán a magyar nagykövetnek most hivatalos magyarázatot kell adnia arra, hogy tulajdonképpen mit is akar az Orbán-kormány Bosznia-Hercegovinában.

Több bosnyák politikusból meglehetősen éles reakciót váltott ki Magyar Levente kijelentései, közülük Mahir Mešalić parlamenti képviselő egy elég történelmietlen párhuzamra is ragadtatta magát, mondván, fogalma sincs, mikor nyertek meg a magyarok utoljára egy háborút, mert szerinte még az Osztrák-Magyar Monarchia is miattuk omlott össze. Ezt követően vajkrémnek nevezte a fideszes politikust, aki szerinte azt hiszi, hogy valami nagy harcos és ezért fenyegetőzhet.