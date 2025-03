800 milliárd eurós EU-s fegyverkezési programot hirdetett Ursula von der Leyen

Európai Unió;Európai Bizottság;Ukrajna;fegyverkezés;Ursula von der Leyen;orosz-ukrán háború;

2025-03-04 12:22:00 CET

Az Európai Bizottság javaslata alapján a tagállamok dönthetnek arról, hogy az uniós kohéziós forrásokat a védelmi kiadások növelésére fordítják – jelentette be a testület elnöke Brüsszelben kedden.

Európa kész jelentős mértékben növelni védelmi kiadásait, egyrészt a rövid távú reagálás keretében Ukrajna támogatására, másrészt azért, hogy hosszú távon nagyobb felelősséget vállaljon saját biztonságáért – mondta Ursula von der Leyen az öt pontból álló elképzelései bemutatásakor. Ez egyelőre egy 800 milliárd eurós csomagot jelent, amely két fő részből áll.

Aktiválják a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának részeként bevezetett Stabilitási és Növekedési Paktum nemzeti menekülési záradékát, ami azt jelenti, hogy az EU-tagországok növelhetik a védelmi kiadásaikat annak veszélye nélkül, hogy ezért az Európai Bizottság eljárást indítana ellenük. Az, hogy az EU-tagországok esetleg vállalják, hogy a GDP-jük 1,5 százalékával növelik a jelenlegi védelmi kiadásokat, összesen 650 milliárd eurós fejlesztést jelenthetne.

Jön egy 150 milliárd eurós hitel a védelmi befektetéseik támogatására, amely segíteni fogja az összevont megrendelések leadását és a közös beszerzést.

Mozgósítani akarják a magántőkét is, a megtakarítási és befektetési unió felgyorsításával, illetve az Európai Beruházási Bankon keresztül. A beszerzendő katonai eszközök között – írja az MTI – az Európai Bizottság elnöke a többi között a lég- és rakétavédelmi eszközöket, tüzérségi rendszereket, a rakétákkal felszerelt drónokat és drónelhárító rendszereket, valamint a kibernetikai és katonai mobilitás segítését szolgáló eszközöket sorolta fel.

Szerinte ezzel a tagállamok nagymértékben növelhetik az Ukrajnának nyújtott támogatásukat is. Elmondta azt is, hogy az európai fegyverkezési terv a magántőke mozgósítását is célozza, valamint lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a túlzottdeficit-eljárás megindítása nélkül növeljék védelmi kiadásaikat.

Ursula von der Leyen a vasárnapi londoni Ukrajna-csúcson tett bejelentést az EU-s fegyverkezési program elindításáról, mondván, még a március 6-i EU-csúcs előtt nyilvánosság elé akar állni az elképzeléseivel.