Ásnunk kell! - Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-üzletbe

Donald Trump;ásatások;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;ritkaföldfémek ;

2025-03-04 20:10:00 CET

Beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe Aljakszandr Lukasenka, ki is adta a parancsot: Ásnunk kell! – írja a hvg.hu a Belta hírügynökség nyomán. A belarusz elnök ugyanis a keddi kormányülésen vette elő a témát, és kifejtette, hogy hazája szakembereinek kiemelt feladata lesz a jövőben a ritkaföldfém-ásványok feltárása.

– Ez ma az első számú téma, a ritkaföldfém ásványok. Donald Trump nagyon jól ismeri ezeket a szavakat

– utalt arra, hogy az amerikai elnök az orosz-ukrán háború lezárását kötötte össze a ritkaföldfém-üzlettel.

– Még nem is gondoltál rájuk. Nincs belőlük sok a földön. Talán nálunk is annyi van, mint a többinél – morfondírozott Lukasenka, majd ki is osztotta a kormánynak a feladatot a geológiai feltárásra, sőt szerinte olaj és gáz után is kutatniuk kell a belarusz szakembereknek.

– Az ennek megfelelő feladatot már kitűztem az illetékes miniszternek, aki a miniszterelnök-helyettest arra utasította, hogy a természeti erőforrások miniszterével és a környezetvédelmi tárca vezetőjével keményen együtt kell dolgoznia. – Ez a jövő. Ásnunk kell – adta parancsba.