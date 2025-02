- Ukrajna ritkaföldfém-készletének a feléért a háború után hajlandó lenne katonákat küldeni az Egyesült Államok az országba

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-02-15 12:41:00 CET

A Trump-kormány azt javasolta Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok kapja meg az ország ritkaföldfém-készletének a felét, ezzel együtt pedig jelezte, hajlandó lenne katonákat küldeni az ország biztonságának garantálása érdekében, ha megállapodás születik Oroszországgal a háború befejezéséről – írja négy amerikai tisztviselő beszámolójára hivatkozva az NBC News. A hírt elsőként a Telex vette észre.

Két tisztviselő szerint ez az 50 százalékos tulajdonosi megállapodás lehet a módja annak, hogy Ukrajna fizessen az orosz invázió kezdete óta az Egyesült Államoktól kapott több milliárd dollárnyi fegyverért és támogatásért.

A lap szerint

az erről szóló javaslatot Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán, kijevi találkozójukon mutatta be Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, aki nem írta alá a dokumentumot, mondván, még tanulmányoznia kell azt, és konzultálni fog róla.

Zelenszkij azóta, pénteken a müncheni biztonsági konferencián találkozott J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, beszédében pedig jelezte: ügyvédei változtatási javaslatokkal látják el a dokumentumot. A javaslatot az Egyesült Államok és Ukrajna közötti memorandumnak, nem pedig biztonsági megállapodásnak nevezte.

Donald Trump amerikai elnök már korábban is beszélt arról, hogy Ukrajnának ritkaföldfémeket kellene szállítania az Egyesült Államoknak a pénzügyi segélyezés ellentételezéseként. „Biztonságot szeretnék a ritkaföldfémek terén” – jelentette ki, hozzáfűzve: „dollármilliárdok százait fektetjük be. Nekik pedig nagyszerű ritkaföldfémeik vannak”. Trump akkor azt is közölte, hogy Ukrajna „hajlandó ezt megtenni”.