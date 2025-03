Fábián Krisztina: Üzenet

gyász;üzenet;vers;emlékezet;

2025-03-09 08:36:00 CET

A te neved áll legfelül

az üzenetek sorában,

tétován rákattintok,

párbeszédünk könnyed,

a semmiről szól, és

nincs pont

utolsó mondatod

végén,

nincs vége,

akár folytathatnánk is,

elmesélhetnéd,

aludtál délelőtt,

napközben, ahogy

régen soha,

mostanában hamar

elfáradsz, de mindegy,

az is mindegy,

mit főzök, mert

étvágyad sincs,

csak keveset kérsz

a levesből

és megkérdezed,

megvettem-e

a gyógyszereidet,

s ahogy olvasom

időben visszafelé

haladva

az üzenetváltásainkat,

visszaolvaslak

betegből az egészségesbe,

az erőtlenből

a fáradhatatlanba,

a mindegyből

a minden érdekelbe,

visszaolvaslak

a hófehér csöndből

haza,

a szobádba,

a nevetésekbe,

visszamegyek

a múltunkba,

ameddig csak engedi

a rendszer,

s mikor mosolyt

festenek szívemre

soraid,

egyszerűen csak

bezárom az

alkalmazást,

nem térek

vissza

a mostba,

hogy ne kelljen

látnom az utolsó

üzenetet,

azt a két évvel

ezelőtti

időpontot,

és teljesen

mindegy,

miket

írtunk egymásnak,

mert

nekem

az üzenet most már

te magad vagy.