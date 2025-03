Sándor Iván: Cirkusz, mozi, ringlispíl (részlet)

mozi;cirkusz;Csehov;hatalom;Alfred Jarry;Sándor Iván;

2025-03-01 07:01:00 CET

A permetező esőben közeledik egy alak. Megáll előttem, meghajol, igazítja a bohócsapkáját, az oldaltáskájából kivesz egy plakátot, átnyújtja, újra meghajol

elolvasnád?

a hangja mintha alt volna, bizalmas, türelmesen várja a válaszomat, simítja a bajuszát

szó nélkül átveszem, olvasom. A Raktár Teátrum szívesen látja következő bemutatója, Alfred Jarry Übü király című darabja hazai változatának nyilvános próbájára

ugrik egyet, hipp-hopp, kiáltja, újra meghajol

érdekel?

az Übü királyt ismerem. A Tanszékvezetőnk tartott róla beszámolót, nagy botrányt kavart Párizsban, Übü papa szörnyeteg, magyarázta, háborút indít bohócsapkában, mit jelent az, hogy hazai változat?, gondolom, a Raktár Teátrumról nem hallottam, érdekel?, kérdezi újra a bohócsapkás, bólintok, megfogja a karomat, mintha simítaná, mosolyog, a többiek közül, akit érdekel, már elmentek az autóbusszal, gyere, tudok rövidebb utat, előresiet, megyek utána

sötétedik

üzenek Gyula Ferinek, találtam valamit, váratlan… remek, jön a válasz

parkon haladunk át. Kis patakhoz érkezünk. Hidacskán lépegetünk. Kerüljük a tócsákat, Übü papa velünk van, belénk bújik, szembesít a rejtett énünkkel, magyarázta a Tanszékvezetőnk, nevetünk rajta, elszörnyedünk a sorsán

léptek hallatszanak mögöttem. Közelednek. Útikalauzom előttem, az ismeretlen mögöttem, üzenek Ferinek, légy óvatos, jön a válasz. Jobbra épületsor. A földszinten élelmiszerbolt, optikus, órajavító, balra raktárak, az egyiken kéken villogó neonfelirat: Raktár Teátrum. Nem így képzeltem a jövőmet egyetem után, könyvtárakban képzeltem, doktori munkában, diákok között szemináriumon előadóként, a mögöttem haladó mellém ér, hozzám hajol, mosolyog, igazítja az aranyszínű nyakkendőjét, villantja a fogsorát

azt hiszem, ugyanoda megyünk, mondja

nem válaszolok

elérjük a Teátrum kapuját. A pénztár üres. A kis nézőtéren félhomály. Néhány kolléga az autóbusszal érkezők közül a padokon várakozik

a színpad egy dobogó

a bohócsipkás leültet az első sorba, felmegy a sötét színpadra

a Szekcióvezető mögöttem ül

a színpad fényt kap

az oldalfüggöny mögül belép, bemutatkozik az Igazgató-Rendező. Bemutatja a bohócsapkást, a munkatársam, dramaturgom, mindenesem, Asszisztensem

mind a ketten meghajolnak, az Asszisztens lejön, mellém ül, az Igazgató üdvözli a sajtó munkatársait, figyelmünkbe ajánlja a következő produkciójukat, nem előadást, produkciót mond, Alfred Jarry Übü király című groteszkjének hazai változatát próbálják, mondja, tapsol, hat színész lép be, feldobják a fejükre húzott, az Asszisztenséhez hasonló bohócsapkájukat, hipp-hopp, kiáltják, leguggolnak-felugranak, produkciónk vezéreszméje, mondja az Igazgató, miről írna Shakespeare, ha ma élne, ha itt lenne közöttünk, Jarry mindenkit kigúnyolt, Shakespeare-t sem kímélte, de átvett tőle mondatokat, ráruházta Übü papára

int, az egyik színész előrelép, magas, mély hangú, újra feldobja a bohócsipkáját, újra kiált, hipp-hopp, meghajol, kiált, a hangja betölti a nézőteret is: úgy döntöttem, hogy gazember leszek

az Igazgató újra int, fényt kap a háttérdíszlet. Egyik oldala hatalmas tükör. A másikon festményfotó, amit a portál irodájában is láttam. A tükörben minden látható, ami a színpadon történik. A másik felületen az alakok nagyobbak, mint amilyenek az irodában voltak. Ezen is kavarognak a korabeli fegyveresek, a hidak, a templomok, kiemelkedik középen a Karmelita kolostor, mit szólsz a díszlethez, kérdezi mellettem az Asszisztens, ismerem a képet, mondom, honnan? A Szekcióvezető közelebb hajol, az Asszisztens tekintete rám szegeződik, honnan?, ismétli, nem válaszolok

a szörnypapa háborút indít, magyarázza az Igazgató a színészeknek, trónra törekszik, meg akarja hódítani a világot, de majd utoléri a sorsa, elbukik

első jelenet…

az elöl álló színész mellé lép az egyetlen színésznő

kezdjétek!…

Übü papa: Szaaaar az egész

Übü mama: Ejnye… hogy beszélsz… nagy zsivány vagy te

Übü papa: Mért nem ölnek már?… nem engem… valaki mást… megtámadjuk Mangóliát…

Übü mama: Miért éppen Mangóliát?… Mindegy… ez jutott eszembe… voltam híres dragonyos kapitány… a Nagy Sasrend tulajdonosa… a trón várományosa… hipp-hopp, támadunk…

egész jó… mondja az Igazgató. Kicsit hülyébbre vehetitek… mint egy gonosz bábjátékot… Übü mama, te amolyan tyúkanyó vagy… mindenbe mintha csak belekotyognál, de alig várod, hogy a papa mellé ülhess a trónra

látszunk a tükörben? Minden, amit csinálunk? Minek?, kérdezi a színésznő, és mit jelent a kép a másik oldalon?

az übük látszanak a tükörben, mondja az Igazgató, az übüség, a másik oldal általánossá emelt… valódi és kozmikus egysége

akkor a seggem is látszik, mikor ugrálok

minden… minden… együtt

a színészek nevetnek

az Igazgató a dobogó szélére lép, leszól a nézőtérre

minden második nap próbálunk… a sajtónak nyilvános, köztes napokon vendégrendezek…

ott is Jarryt?, kiált be az egyik kolléga

Csehovot… a Három nővért

te jó ég, mondja a kolléga… Csehov és Jarry, ég és föld

ne gondolja. Közel egy időben írták. Persze más téma, más stílus, más hangzás… az Übü király olyan népszerű volt Párizsban, hogy az omnibuszon is énekelték… Nézd, hogy forog a gép, nézd, ahogy az agyakba tép… a Három nővért több mint száz éve játsszák a világszínpadokon… Jarry dala is velünk marad, a nővérek búcsúszavai is… Jaj, miért élünk, miért szenvedünk, miért?

felteszi a kezét egy másik kolléga

mi van akkor, ha Übü papát nem éri el a végzete? Sem az eredetiben, sem itt a hazai változatban?

jó kérdés… azt szeretnénk, ha a közönség is erre gondolna a végén… ha ez nyugtalanítaná… akár van válasz rá, akár nincs

másik kolléga kérdez

nem tart a kritikáktól… a támadásoktól?

megszoktuk… hozzátartozik

a színészekhez fordul

szöveggyakorlás. Menjetek! Készüljetek!

nem mondom el a Feleségemnek, hogy megismertem a Rendezőjét… nem zavarom meg, gondolom

a színészek kimennek

a háttérdíszletről leveszik a fényt

a kollégák is indulnak

felállok

az Igazgató lejön a dobogóról

a Szekcióvezető is feláll

az Asszisztens megfogja a karomat, maradj, mondja, várj…

az Igazgató megáll előttünk. Mosolyog

szervusz, Öcsi, mondja a Szekcióvezetőnek

szervusz, Bátyó… beszélnünk kell

anyánk panaszkodik, régen látott

beszélnünk kell

tegnap voltam nála. Finomat sütött… lekvárosat… azt mondta, a kedvenced…

van itt hely, ahol beszélhetünk?

itt is beszélhetünk

csak kettőnkre tartozik

a jövő héten anya túrós sütit készít

ne makacskodj, Bátyó… beszélnünk kell… a te érdeked…

az Asszisztens fogja a karomat, súg az Igazgatónak

csak a sajtó előtt, Öcsi

nem tartozik a sajtóra

a Szekcióvezető rám pillant, kifelé mutat

érthető, Tudósító?

az Asszisztens nem engedi el a karomat

csak a sajtó előtt, mondja az Igazgató

makacs vagy, Bátyó

te is…

ha bármit nyilvánosságra hoz, fordul felém a Szekcióvezető, tönkreteszem magát is, a portálját is

mi hozott ide, Öcsi?

aggodalom

miért?

érted

színjáték tanúja vagyok, gondolom, már szereplője is, legszívesebben hívnám Gyula Ferit

tönkreteszem, ismétli a Szekcióvezető

ezt a kis jelenetet is valahogy belekomponálhatjuk a következő előadásunkba, mondja mosolyogva az Igazgató az Asszisztensnek

még egy évetek van, Bátyó… talán már annyi sem. Abban a szek­cióban dolgozom, ahol egy évre tervezünk… anya aggódik miattad… voltam nála én is, kérte, óvjalak

te mikor pihensz, Öcsi?

a színészeid sorsát is kockáztatod

jó csapat… összeszoktunk

nem ebben a világban élsz, Bátyó

anya mutatott rólad egy gyerekkori fotót… nem is gyerekkori… csecsemőkori… hason fekszel, rózsaszínű a popsid

a Szekcióvezető elindul. A bejárattól visszaszól

maga, Tudósító, ne felejtse, amit mondtam, ha bármit…

ez így megy évek óta, mondja csendesen az Igazgató… és így is fog menni… vállalja a nyilvánosságot?

száraz az ajkam. Valamit válaszolnom kell

én vállalom… de nem én döntök

beszéljétek meg, mondja az Igazgató az Asszisztensnek, a következő produkciót is… Engem vár Csehov… készülnöm kell