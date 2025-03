gyász;vers;

2025-03-09 08:37:00 CET

Az utca is milyen csendes ezután,

hallom, ahogy

tüdőre nyeli

a tegnapom mocskát.

Gondolok a krizantémokra,

te nem gondolsz rám.

Az ólombáburól eszembe jutsz,

az is nehéz,

és levegőt venni is nehéz ezután.

Ablak kellene meredt szemlencsédre,

Ablak kellene, hogy belenézzek



a másvilágra átcipelt gondolataidra.

Flitternek lenni egy halántékon

annyit jelent, jelen lenni valahol,

ahová vágyódom.

És végül majd feltakarítasz utánam, mert muszáj

hogy valaki más romja legyek ezután.