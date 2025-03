Horváth Eve versei

hagyomány;versek;Galapagos;

2025-03-09 08:38:00 CET

Make again

A lejtőn felfelé indult, a dombnak pedig háttal vágott neki.

Augusztusban kinyílt a hóvirág, a biciklit hajtva visszafelé

kerekezett. Vályogháza felfalta a falakat. Egerek

cincogtak a papucsában, és darazsak zúgtak a hangfalakban.

Eluralkodtak rajta a macskák, kleptokráciát vezettek be,

a száraztáptól hatalmasra nőttek, úgy kellett felnézni rájuk,

amikor két lábra emelkedve a metszőfogaik között sziszegték,

hogy make Parnassus great again. Dorka már belebolondult

ebbe a hagyományba, ami több ezer év óta üldözte, és

a hajléktalan még csak észre sem vette rajta a Kálvinon.

Ráadásul a minap egy hegedű is jól elverte a buszmegállóban,

azt sem tudta, hogyan fog verset írni az agyrázkódás után.

Eperegy

talán körömcipő, ami mögöttem kopog, talán

jégeső. óriás fülklipszek jönnek utánam, mama-

szandálok. az imakönyv kiesik a zsebemből,

annyira sietek. válltömések, melltartó-merevítők

pattognak a kövön. már nem vagyok gyerek,

vetem hátra nekik. de ettől csak felbátorodnak.

cipókezek a nyakamon, zsíros rúzsok szaga.

rálépek egy zserbóra, laposra taposom a piskóta-

tekercset. nem előzhetnek meg, enyém a jövőm,

nem kerülhet elém, ami elmúlt. a buborékok,

amiket fújtam, egészen idáig követtek, de most

leráztam őket, sikerült befordulnom egy talpon-

állóba, ahol apámmal találkoztam. azt mondta,

fizessek neki, ha már a lánya vagyok. nagylelkű

voltam, mint mindig, ha éppen honorhoz jutok,

és amúgy is jó a kedvem. csak igyon a lókötő,

neki már mindegy, hisz halott. sapkája félre-

csúszott, motyogott, alig érthetően. hogy itt

vannak nála a versei, kiadathatnám őket.

megígértem neki, hogy csinálunk egy neoavantgárd

kötetet az anyagból, meglátja, olvasni fogják.

aztán lehúztam a savanyú cefrét, amit ott felszolgáltak,

bemetróztam a deákra, de belém rúgott egy testnevelő,

aki az általánosból futott utánam, fújta a sípot, egy-kettő,

szedd a lábad, puhány, persze megbotlottam a villamos-

sínen, és zakóztam egy borzalmasat. milyen férfi

vagy, te lány?! ordította egy járókelő, aki rögtön

cigit is kért, miközben felsegített. lehúzó ez

a pest, gondoltam akkor magamban, jó lett

volna összeölelni a sok szép épületet, bele-

rakni a hátizsákba, és magammal vinni galá-

pagosra, ahova sohasem vágytam, de legalább

néhány iguana is beülhetne a parlamentbe.