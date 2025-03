Azért késelhettek meg egy fiatalt Pozsonyban, mert magyarul beszélt

Szlovákia;Pozsony;késelés;magyarellenesség;

Péntekről szombatra virradó éjjel megkéseltek egy fiatalt Pozsonyban. Az eddig nyilvánosságra került részletekből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg azért támadtak rá, mert magyarul beszélt – írja a Paraméter.

A szlovákiai magyar hírportál beszámolója szerint az incidens egy gyorsétkező standnál történt, ahol az ott beszélgető fiatalok éppen az ételre várakoztak, amikor odalépett hozzájuk egy férfi, aki állítólag azt sérelmezte, hogy magyarul beszélgettek. Emiatt szóváltásba keveredtek, a támadó késsel megvágta az egyik fiatal állát, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrség szerdán közölt részleteket a támadásról, a beszámoló pedig szintén magyarellenes támadásra utal. Az eddigi információk szerint a támadó férfi egy négyfős, fiatalokból álló társaságot szólított le, és megkérdezte tőlük, hogy Magyarországról jöttek-e. Erre az egyik fiatal szlovákul igennel válaszolt. Ezt követően az ismeretlen férfi kést szorított az egyik fiatal nyakához, kisebb vágott sérülést okozva neki, majd a kést az incidens helyszínének közelében eldobta és távozott.

Az esettel összefüggésben garázdaság vétsége és testi sértés miatt indult büntetőeljárás. „A bűncselekmény gyanúja miatt jelenleg a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Rendőrségi Osztályának nyomozói intenzíven foglalkoznak az üggyel, mivel felmerült az extrémizmus bűncselekményének gyanúja is” – közölték.

A magyar kormány is reagált a történtekre. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára azt közölte, hogy felvette a kapcsolatot szlovák kollégájával, és az eset teljes körű, alapos, a lehetséges motivációkra is kiterjedő kivizsgálását kérte. Szerdán a felvidéki Magyar Szövetség elnöke, Gubík László és a párt alelnöke, Őry Péter sajtótájékoztatót is tartottak az ügyben. Az MTI szerint Gubík hangsúlyozta, hogy határozottan elutasítanak minden atrocitást, amely a felvidéki magyar közösség, vagy bármely más közösség tagját éri hovatartozása miatt.