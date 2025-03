Rendőrt hívtak egy budai iskola diákjára, mert Elf Bar volt nála

BRFK;iskola;tanuló;elektromos cigaretta;Elf Bar;Tamási Áron Gimnázium;

2025-03-05 18:05:00 CET

A rendőrség vizsgálatot tartott a XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumban a múlt pénteken. A bejelentés amiatt érkezett hozzájuk, mert az egyik tanulónál Elf Bar – más néven manórúd – e-cigarettát találtak – írja a 24.hu.

A BRFK tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások felvették a kapcsolatot az iskola igazgatójával, aki elmondta, hogy az egyik tanulónál az Elf Bar mellett további két más típusú e-cigit, cigaretta-szűrőbetétet és nikotinpadot is találtak. A lap szerint a rendőrök az Elf Bart átvették, eljárás nem indult, de az ügyet továbbították az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

A Közép-Budai Tankerületi Központ azt közölte, hogy „az iskola dohányzás elleni és drogprevenciós tevékenysége körében, saját hatáskörében, maga vizsgálta meg a jelzett eszközök meglétét.” A tankerület szerint az iskola házirendje és a jelenleg hatályos jogszabályok alapján jártak el, majd megtették a szükséges intézkedéseket, ezen felüli tájékoztatást adni nem áll módjukban.

A lap emlékeztet: az utóbbi pár évben felpörgetett állami dohányzásellenes kampány, melynek részeként a 2022-ben berobbanó Elf Barokra, illetve egyéb, az összes elképzelhető ízesítéssel terjesztett e-cigarettákra régiós összehasonlításban is szigorú szabályokat vezettek be Magyarországon. Immár nemcsak vásárolni, akármekkora mennyiségben külföldről rendelni vagy a határon áthozni nem lehet, hanem még a manórudak birtoklása is büntetendő.