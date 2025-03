Elég volt a teszetoszaságból!

civilek;diktatúra;

2025-03-07 06:00:00 CET

Rohanunk a ... civiltelenítésbe! Mit vacakolnak itt?! Tökölődnek „a Soros-birodalom kiszorításához szükséges jogalkotási feladatok” kidolgozásával, meg mindenféle hatósági ellenőrzéssel töltik az időt, megfigyelik a szervezeti vezetőket Pegazus programmal, házkutatásokat tartanak náluk. Meg agyament bürokráciára kényszerítik őket a pályázatokkal, aztán úgyse nyernek egy kanyi forintot sem.

Nem elegendőek a zaklatások, nem elegendőek a lehallgatások, nem elegendőek az indikátor soroltatások. Fölösleges vesződés, nem kell kesztyűs kézzel bánni az „álcivilekkel”. Ahelyett, hogy mindent megszavazó, szófogadó képviselőikkel egykettőre teljesen új egyesületi törvényt fogadtatnának el. Mibe kerülne?

Egy jogász tíz perc alatt megírja: A törvény megjelenését követő kedd délután 16 óra 47 perctől minden magyarországi civil szervezet bírósági bejegyzése érvényét veszti. A civil szervezetek ingó és ingatlan vagyonukat értékesíteni, az így befolyt bevételüket és valamennyi pénzüket a NAV-nak haladéktalanul befizetni kötelesek. Új civil szervezet bejegyzését a cégbíróságnál kell kérvényezni, annak törvényes nyilvántartásáról személyesen a miniszterelnök - vagy a legfőbb ügyész, esetleg a kulturális és innovációs miniszter - dönt. (Teljesen mindegy, hogy melyik.)

Az újonnan bejegyzett szervezet számára, amennyiben egy korábban működő egyesület vagy alapítvány jogutódja, a jelen törvény előírása szerint befizetett összeget a NAV természetesen visszautalja. Így aztán minden kormánypárti, úgynevezett „igazi civil” hozzájut eredeti vagyonához. Sőt, előzetesen is lehet mentesítést adni a számukra, egy külön, úgynevezett CÖF-törvényben. Meg kell írni, hogy a megjelenő MMMCCIXV/holnapután számú törvény előírásai alól ezek és ezek mentesülnek. Miért ne?

Még lehet cifrázni, mondjuk azzal, hogy ha bármely egy főnél nagyobb társaság törvényes bejegyzés nélkül civilkedni merészel, szervezkedik, nyilatkozgat, az éjszaka közepén – például a Kamaraerdő mélyén – nemzetünket fellazítani akaró, sötétben bujkáló ügynökökkel találkozik, netalántán pénzt fogad el, vagy ehhez hasonlókat tesz, akkor tényleges életfogytiglanra ítéltetik.

Aztán a pártokat is be lehet szüntetni. Mit ugrálnak itt? Annyi van belőlük, hogy a tisztességes magyar ember csak kapkodja a fejét, és nem érti, hogy mit nyüzsögnek ezek.

És miért vannak annyian, mikor mindegyik ugyanazt mondja? Fontoskodnak, összevissza kritizálnak mindent, veszélyeztetik a békés, nyugodt, kiegyensúlyozott közéletet. Megpróbálják megingatni a zemberek hitét az Isten kegyelméből ideküldött kormányfőszemélyiségben.

Új párt alakítását megint csak valamelyik szeretve tisztelt fő-fő és legfőbb nagyokos engedélyezheti. Arról pedig, hogy melyik párt indulhat a választásokon, a Hazafias Népfront dönt. Bocsánat, ilyen már volt, hát akkor szavazzanak róla a kötcsei találkozó résztvevői, szigorúan demokratikus úton. Szavazategyenlőség esetén a legidősebb hölgyvendég szavazata dönt.

Az egyházak soraiban is rendet kellene tenni. Mindenféle kisegyházak vezetői lépnek fel tüntetéseken, meg telesírják a sajtót olyanokkal, hogy törvénytelenül jár el velük szemben a kormány. Jogállamiságot emlegetnek, meg ilyeneket! Égnek áll a becsületes magyar ember haja ezektől. Nem veszik észre, hogy ez szuverenitásvédelmi jogszabálytiprás?! Hát mit képzelnek! Majd hagyjuk, hogy mindenféle nemzetközi bíróság beleszóljon az ügyeinkbe!

És minek ez a bonyolult egyházügyi törvény!? Miért kell vacakolni olyanokkal, mint az „egyházi egyesület”, a „bejegyzett egyház”, a „nyilvántartásba vett egyház” meg a „bevett egyház”? Spekulatív szőrszálhasogatás. Azt kell csak engedélyezni, ami ma „bevett egyház”, hiszen azokat bevették, bejegyzettek is meg nyilvántartottak is. Ők az egyházak és kész. A többit vegye be valamelyik bevett, vagy ha az nem akar beolvadni, akkor zárja be a kapuit, Isten hírével.

Egyszer és mindenkorra rendet kell tenni! Sok évvel ezelőtt meg lett mondva, hogy nix ugri-bugri. Ezek meg csak ugri-bugriznának a végtelenségig. Nahát! Azt a hét meg a nyolcát! Elég volt a teszetoszaságból. Csapjunk az asztalra már egyszer!

Nincs mit veszteni, egész Európa már úgyis egy párt által vezetett diktatúrának kiáltotta ki drága hazánkat. Ujjal mutogatnak ránk, és közben visszatartják a nekünk jogosan járó pénzeket. A sánta ludat úgyis utolérik, ha kövér. Hát akkor meg minek járjuk itt a pávatáncot dióhéjba burkolózva?!

És akkor tiszta, szép, egyértelmű helyzet jön létre, amelyben világossá válik, hogy az egyetlen út a dalom, hiszen forr a dalom.

A szerző civil szervezeti vezető.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.