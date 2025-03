Charles Gati: Történhetett volna ez másképp is

Orbán Viktor;Donald Trump;Emmanuel Macron;Volodimir Zelenszkij;Sir Keir Starmer;

2025-03-09 16:15:00 CET

Fareed Zakaria, a CNN kitűnő elemzője emlékeztetett a Fehér Ház két rutinos látogatójára, akik Zelenszkij előtt néhány nappal jártak ugyanott. Emmanuel Macron úgy beszélt angolul, mintha franciául beszélt volna, akcentusát minden amerikai imádja, nevetgélve helyeselt Trumpnak, ápolta hiúságát, egészen odáig, hogy kezét Trump térdére tette és a lehető legnagyobb jóindulattal Ukrajna mellé állt. Addigra Trump már elolvadt…

Sir Keir Starmer, a brit miniszterelnök még ügyesebb volt. Lepecsételt borítékot vett ki a belső zsebéből, meghívót druszámtól, Károly királytól. Jöjjön el Trump és neje Londonba, a király igényli társaságukat. Ilyen még soha nem fordult elő az angol történelemben, tette hozzá Starmer, ugyanis ez már a MÁSODIK meghívó a protokoll szerint legmagasabb szintű, minden államfőnek csak egyszer kijáró, úgynevezett állami vizitre. Trump már járt Londonban, sok fontos kezet szorított meg, a királynőét is, de higiéniabolondként mindig volt nála fertőtlenítő törlőkendő. Starmer hangsúlyozta, hogy kivételt tesznek, jöjjön Donald újra, amikor csak ideje engedi, mert ő egy olyan rendkívül fontos ember, egy zseni, s ilyen még nem volt. KÉTSZER jöhet! Trump újra elolvadt, hiúsága határtalan.

Ha Zelenszkij követi a két ravasz politikus példáját, magával vihetett volna egy tervet Kijev csodálatos központi körútjáról, amely hamarosan Trump nevét viseli. Ugyanott épül majd a város legmagasabb épülete, természetesen ez lesz a Trump Torony. Egy golfpálya máris készülőben van. Az is Trump Golf lesz. Felavatásakor a First Lady, Melania tiszteletére ott lesz a világ legnagyobb divatbemutatója. Zelenszkij hozzátehette volna: Trump egy világmegváltó államférfi, Ukrajna hőse, aki megmentette a fehér civilizációt a fekete, barna és sárga hordáktól. Thank you, thank you, thank you! Ezután az ukrán hős térdre is eshetett volna a Nagy Trump előtt, csak egy kis szívességet kérve az amerikai hódítótól: jöjjön el Kijevbe, még mielőtt Putyin odaér.

Ha ez így történik, a történelem talán másképpen alakul. Amikor ugyanis Trumppal már megállapodtak a Trump Tower magasságában, valamint a Trump Golf méreteiben és Zelenszkij már szedelőzködött, Trump utasította volna alelnökét, hogy kísérje ki új barátját, Volodimirt a Fehér Házból. Nehogy az alelnök – Elon Muskkal karöltve – megtiltsa neki, hogy azonnal tárcsázza Putyint Moszkvában. Pedig ezt tervezte és így is történt volna. Mint rutinos ingatlanügynök, Trump ajánlatot követelt volna Putyintól. „Nézd”, mondta volna Trump, „itt járt ez az ukrán fickó. Nyakkendő nélkül, de egyre rokonszenvesebb. Remek dolgokat ígért. Magas Trump Tornyot, nem is akárhol. Golfpályát. Divatbemutatót. Te mit tervezel?”

Ha így lett volna, Putyin azonnal válaszol. „A Kreml mellett lesz a Trump Torony, kétszer akkora, mint maga a Kreml. A golfpálya? A fű különleges minőségét a legkiválóbb angol tudósok biztosítják. A divatbemutatót is Trumpról nevezzük el, Donald Trumpról, nem Melaniáról. És persze kinevezünk a Szovjetunió hősének.”

Miközben Trump egy pár perc türelmet kér, hogy megfontolja a két ajánlatot, egy másik telefonon Orbán Viktor jelentkezik, aki ismeri a helyzetet. „Donald”, mondta volna Orbán, „fogadd el az orosz javaslatot, de ne legyél a Szovjetunió hőse egyelőre. Szovjetunió ugyanis volt és lesz, de még nincs. Egy kis pénz azonban nem ártana. Minden más OK.” Orbán aztán megmagyarázná, hogy valaha ő maga is nyugatbarát volt, a Liberális Internacionálé alelnöke, sőt, korábban a „Ruszkik, haza!” jelszóval Moszkva ellen tüntetett. Ám aztán köpönyeget váltott és beállt Putyin mögé.

Trump talán elgondolkodott volna. Orbánt kedveli, jól jött neki az a tízmillió dollár, amit a tavalyi kampány idején valaki Magyarországról átutalt. Ugyanakkor nem tetszik neki, hogy Orbán mögött ő legyen a nyugati értékek (és Ukrajna) második árulója. Első akar lenni, csak hát ez a hely már az Orbáné. „Ez a töpszli megelőzött Moszkvában”, mondta volna egyik tanácsadójának. „Hívjátok fel Zelenszkijt. Jövök Kijevbe, addig tanuljon meg golfozni. A békéről azonban szó sem lehet. Az a nagyhatalmakra tartozik.”