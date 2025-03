A TV2 vezérigazgatója szerint a Magyar Péter péniszéről szóló riport is azt jelzi, hogy csatorna független

TV2;kormánypropaganda;Szalai Vivien;Deák Dániel;Magyar Péter;

2025-03-06 15:59:00 CET

Magáncég vagyunk, tehát semmi közünk az Orbán-kormányhoz – jelentette ki Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója a 24.hu-nak adott interjújában. Azt is kifejtette, semmi különöset nem lát abban, hogy Szalai Vivien hírigazgatót néha lefotózzák a Miniszterelnökség épületénél, a Karmelita kolostornál.

A lap első kérdése az volt, egyetért-e azzal, miszerint a TV2 fideszes, mire Stanchev úgy válaszolt, hogy inkább azt mondaná, „az emberek” tévéje. A kérdés azért merült fel, mert korábban a Megafon propagandistája, a Tények Magyar Péter péniszéről szóló hírhedt riport „sokat látott szakértőként” jellemzett Deák Dániel is fideszesnek nevezte a csatornát, amikor is épp Till Attilát kérte számon, amiért a TV2 munkatársaként nem akarja visszhangozni az Orbán-kormány szlogenjeit. Pavel Stanchev erre úgy válaszolt, hogy szerinte az a jó, ha pluralizmus van a médiában, és többféle sajtóorgánum létezik különböző véleményekkel. Állítása szerint a TV2 hírműsorait többnyire „családcentrikus” nézők követik, a híreik többsége pedig nem is politikai, hanem bulvár, ami megérinti az utca emberét.

Természetesen szóba került a Magyar Péter péniszéről szóló is: – Személyes véleményem, hogy az a híranyag átlépte a jó ízlés határait. Ugyanakkor én a vezérigazgató vagyok, és meg akarom hagyni az újságírók és hírszerkesztők szabadságát – mondta. Szerinte az, hogy az adás abban a formában lement, az újságíróik függetlenségét bizonyítja. Pavel Stanchev szerint az is a szabadság jele, hogy a TV2 ismert arcai a 2018-as és a 2022-es választások előtt is katonás rendben belemondták a kamerába, hogy Orbán Viktorra fognak szavazni.

A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a 90-es évek elején még az volt a felfogás, hogy a médiának semlegesnek kell lennie, azóta viszont megváltozott a trend, ugyanis szerinte a közönségkutatás és a nézettségi eredmények is azt mutatják, hogy a nézők valójában nem semlegességet várnak. A semlegességet egy szép, de nehezen elérhető álomnak tartja.

Pavel Stanchev tagadta, hogy a TV2 állami hirdetésekből származó bevételei háromszor nagyobbak lennének, mint a teljes a piacra vonatkozó összesített érték, szerinte a nézettséghez mérten arányos és tisztességes a TV2 Csoport részesedése az állami hirdetésekből.

Az interjúban szóba került az is, hogy a korábban a TV2-nek dolgozó, de idén Csurran, cseppen című kormánykritikus dalával előrukkoló Majkáról névtelen lejárató anyag jelent meg. Erről Pavel Stanchev azt mondta, a cikket egy „olyan újságíró írhatta, aki csalódott Majkában”, és így adta ki az indulatait”. Szerinte a rapper minden esélyt megkapott a TV2-nél.