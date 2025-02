- Mindenki Majka daláról beszél, de az Orbán-kormányról a magyarok 83 százalékának így sem változott a véleménye

felmérés;közvélemény-kutatás;Majka;Publicus Intézet;Bindzsisztán;

2025-02-05 05:45:00 CET

A magyarok 80 százaléka hallott Majka aktuális társadalmi és politikai kérdéseket feszegető daláról, a legkevesebben, 70 százaléknyian a Fidesz szavazói közül állították, hogy fülükbe jutott a Csurran, cseppen híre, amely január 17-i megjelenése után napokig uralta a közbeszédet – derült ki a Publicus Intézet lapunk számára készített reprezentatív felméréséből. Alighanem ez az első olyan zenei alkotás Magyarország történetében, amelynek sorait politikusok idézik, mondanivalóját hírműsorokban elemzik szakértők, tortaszeletet ihlet, szövegét pedig Gálvölgyi János is elszavalta egy videóban.

A bindzsisztáni elnök igazságszérummal kikényszerített vallomása a megjelenése után a magyarok által sűrűn lakott Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Németországban, és Svájcban is tarolt a Youtube videómegosztó statisztikái alapján, január 20-án pedig az egész világon a 18. legnézettebb videó volt, miközben ugyanekkor a világ legnagyobb, dalszövegeket listázó oldalán, a Geniuson vezette a keresési listát.

Nem véletlen, hogy azok között, akik hallottak róla, a Publicus kutatásában megkérdezettek 57 százaléka meg is nézte a dal klipjét, további 18 százalék pedig csak magát a számot hallgatta meg.

A legtöbben (43 százaléknyian) a kormánypárt szavazói között voltak a kérdésfeltevés idején, akik bár tudtak róla, nem hallgatták meg Majka számát, az ellenzéki szavazóknak viszont 85 százaléka látta vagy legalább hallotta a Csurran, cseppent, a bizonytalanok körében ez 74 százalék.

Bár maga a zenész – aki korábban a kormányközeli TV2 alkalmazottja volt és Szijjártó Péterrel is tárgyalt a zenei iparág helyzetéről, valamint a közelmúltban az állam és a 4iG által közösen tulajdonolt One (egykori Vodafone) távközlési márka reklámarcaként is szerepelt –, nem erősítette meg egyértelműen, hogy a dal és a klip valójában Orbán Viktorra és korrupt rendszerére utalna, az emberek nagy része mégis így gondolja. 57 százalék egyetért, további 16 százalék pedig inkább egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a dal valójában Magyarország vezetését mutatja be, és mindössze 7 százalék állítja egyértelműen, hogy ez nem így van, további 4 százalék pedig az inkább nem ért egyet választ jelölte meg. 16 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre. Még a Fidesz szavazóinak 37 százaléka is Magyarországot és Orbánt látja Bindzsisztánban és fiktív vezetőjében, 35 százalékuk viszont nem lát párhuzamot a valósággal. Ez utóbbi arány az ellenzéki szavazók körében mindössze 4, a bizonytalanok között 7 százalék.

A dalt ismerők 62 százaléka szerint Majka dala pontos vagy inkább pontos művészeti ábrázolása a magyarországi helyzetnek, ennek ellenkezőjét 18 százalék gondolja (a többiek nem válaszoltak a kérdésre). Nem meglepő módon a Fidesz szavazóinak csupán 21 százaléka tartja hitelesnek ezt az ábrázolást, az ellenzékiek 85, a bizonytalanok 56 százaléka gondolkodik így. Ennek megítélésében szignifikáns különbség van a férfiak és nők között is: míg előbbiek 74, utóbbiak 51 százaléka gondolja, hogy a zenész fején találta a szöget.

Bár kétségtelen, hogy szinte az egész ország erről beszél, a megkérdezettek 83 százalékának nem változott a véleménye a kormányról a Csurran, cseppen hatására, csupán 6 százalék mondta, hogy romlott a véleménye a dal következtében Magyarország vezetéséről, ez az arány a kormánypárt szavazóinak körében 4 százalék. (A kérdésre majdnem 12 százaléknyian nem válaszoltak).