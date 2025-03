Guller Zoltán, avagy a NER-káder, aki a jövőben is legjobb tudása szerint végzi a feladatait

Szerencsejáték Zrt.;karrier;Guller Zoltán; NER;Magyar Turisztikai Ügynökség;állami kifizetőhely;

2025-03-07 11:34:00 CET

Egy NER-féle kádermozgást láthatunk. Egyébként nem példa nélküli, hogy egyvalaki két nagyvállalatot irányítson. Többek közt Csányi Sándor az OTP elnök-vezérigazgatói széke mellett a MOL Csoport alelnöke is. Ez az ország két legnagyobb cége, régiósan sem elhanyagolható méretűek – így vélekedett a Népszavának Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója arról, hogy Guller Zoltán lett a Szerencsejáték Zrt. feje, miközben a Magyar Turisztikai Ügynökség éléről sem távozik.

Mint arról írtunk, 2025. február végén derült ki, hogy sok más állami vállalat mellett a Szerencsejáték Zrt.-t is elvették a Miniszterelnöki Kabinetirodától, vagyis Rogán Antaltól. A cég a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) került, Nagy Márton Nemzetgazdasági Miniszter pedig március 5-től nevezte ki Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. élére. Mager Andrea, távozó elnök-vezérigazgató, exminiszter a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja lesz.

Guller Zoltán számára – akit egyébként Rogán Antal bizalmi embereként emleget a sajtó – nem ismeretlen feladat, hogy két állami vállalatot egyszerre igazgasson. 2022-ben ugyanis feladatul kapta, hogy hozza létre a Digitális Magyarország Ügynökséget (DMÜ), majd a működtetéséért felelős miniszteri biztosi posztot is. Utóbbit egészen 2023 februárjáig, míg a DMÜ vezérigazgatói székét tavaly novemberig töltötte be. Ekkor ugyanis váratlanul lecserélték Both Andrásra, amire azóta sem érkezett magyarázat. Ezért a posztért egyébként korábbi hírek szerint bruttó négymillió forintot kapott, igaz, emellett nem vette fel az MTÜ-ben betöltött tisztségéért járó fizetést. Lapunk megkérdezte, hogy az új fejlemények tükrében továbbra sem fogja felvenni posztért járó tiszteletdíját, illetve miként lesz képes két ekkora vállalatot irányítani, esetleg a turisztikai szektor háttérbe kerül-e a jövőben. Választ Guller Zoltántól nem, viszont az MTÜ sajtóosztályától kaptunk. E szerint

„Guller Zoltán, ahogy eddig is, a jövőben is legjobb tudása szerint végzi feladatait.”

Guller Zoltánt már 2024 nyarán is bőven ellátták munkával, amikor az Orbán-kormány megvásárolta a Budapest Airport Zrt.-t. Még a vásárlás napján leváltották az igazgatóságot, és az új vezetők közt ő is helyet kapott. Továbbá a Budapest Gazdasági Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke is. Egészen 2024 decemberének végéig még a Vodafone utódjaként létrehozott One Magyarország Zrt. igazgatósági tagjaként is dolgozott.

Egy a helyzetre rálátó forrás a Népszavának azt mondta: „Ez egy államilag irányított rendszer, amiben az állam érdekeinek, meg az uralkodó politikai csoport érdekeinek a biztosítása nagyon fontos. Ebben a rendszerben a politikusok is versengenek egymással, és egy jó menedzser sokat érhet. Guller Zoltán pedig ebben a rendszerben jó üzletembernek minősül, bizonyította, hogy megállja a helyét”.

Ligeti Miklós leszögezte, bár más és más rendeltetéssel, a NER-ben mindkét cég részben politikai kifizetőhelyként is funkcionál.

A turisztikai ágazatban jelentős mértékben politikai és haveri alapon lezajlott pénzosztásban Guller Zoltán – a szakértő szerint – súlyosan érintett. A Covid időszakában a turizmus padlóra került, ezért az állam támogatásokkal sietett a megroggyant szektor segítségére, és olyan 200-210 milliárd forintot osztottak szét. Ebből a pénzből ugyan több ezren kaptak, ha körbebringázza valaki a Balatont sok olyan helyet láthatja, hogy kik részesültek 3-5-10-20 millió forintos segítségben. Ám a pénznek jó kétharmadát néhány tucat szereplő szerezte meg, köztük Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető szervezetek. A Transparency International Magyarország három perben küzdött meg sikeresen az MTÜ támogatásait szétosztó Kisfaludy 2030 Zrt.-vel. A perek kifejezetten a támogatási döntésekről szóló dokumentumok megismerése irányultak, és a végén az derült ki, hogy a folyamat mindig úgy zajlott, hogy az MTÜ vezetése, ezáltal végső soron maga Guller Zoltán dönthetett a támogatások odaítéléséről – mondta Ligeti, aki hozzátette, a Szerencsejáték Zrt. vezetése sajnos szintén régóta politikai zsákmánypozíció volt, ahogy fogalmazott, ez maga az álom állás, ugyanis nem tud nem veszteséges lenni.