Játékos formában tesz fel komoly társadalmi kérdéseket Molnár Judit Lilla kiállítása

kiállítás;

2025-03-07 10:22:00 CET

A budai The Space galériába lépve egy játszótéren találjuk magunkat: színes, létra alakú mászókák és fa kígyók keresztezik a teret, míg a padlót homok borítja. A látszat persze csal: az installáció nem arra való, hogy megmásszuk, hanem hogy azt szemlélve a létezésünket érintő kérdésekről gondolkodjunk el. Például arról, hogy mennyire meghatározott a helyünk a társadalomban, vagyis képesek vagyunk-e változtatni az életünkön, vagy a minket körülvevő közeg folyamatosan határt szab a mozgásunknak?

A kiállítást Molnár Judit Lilla képzőművész és Török Krisztián Gábor kurátor rendezte a győztes pályázatuk alapján, mellyel elnyerték a 2024-es Esterházy Art Dating nevű programot, melyet az Esterházy Magyarország Alapítvány és az Együtt a Művészetért Egyesület rendezett. A kuratórium több mint százhúsz pályázó közül húsz művészt választott ki, akik tavaly tavasszal tíz kurátorral ismerkedtek meg az Esterházy Art Dating nevű eseményen, melyen tizenöt perces beszélgetések, úgynevezett rapid randik során kurátor-művész párosok alakultak, melyek két hónapon keresztül dolgoztak közösen egy-egy kiállítási koncepción, majd májusban bemutatták terveiket a kuratórium előtt. Végül a nyertes páros, Molnár Judit Lilla és Török Krisztián Gábor másfél millió forintot és egy kiállítási lehetőséget kapott, melyet a The Space Art Gallery-ben valósítottak meg.

A duó a koncepciót egy indiai társasjáték alapján készítette el: a játéktábla egy száz mezőből álló tér, mely az életben való előrehaladást szimbolizálja.

A cél az, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban elérjék a százas mezőt, ahol a javak felhalmozása jelképesen megtörténik. És akárcsak az életben, itt is vannak nehezítő és könnyítő tényezők: a táblán elhelyezett létrák az előrejutást, míg a kígyók a visszaesést szimbolizálják, de emellett kortárs pszichológiai fogalmakat is, melyek erősítik vagy gyengítik a személyiséget. Előbbiek között szerepel a kitartás, az ambíció, az önbecsülés, a támogató kapcsolatok és a flow mint a teljes elmélyülés, utóbbi csoportban pedig a stressz, a kiégés, a csökkentértékűség és a tanult tehetetlenség.

A kiállítás emellett még egy csavart tartalmaz:

a résztvevőknek a játék megkezdése előtt a galériában egy kis zsákból dobókockát kell húzniuk, melyek mindegyike egyedi számozású.

A csupa 5-ös kocka például az elitet jelképezi, a csupa 1-es a mélyszegénységben élők korlátozott helyzetére utal. Éppen ezért előbbi csoport akár három dobással is célba érhet, míg a másik folyamatosan visszacsúszik a pályán. De emellett találni kevert számozású kockákat is, mely a különböző társadalmi osztályok lefelé vagy felfelé történő mobilitási lehetőségeit mutatják be.

Az installáció másfelől konkrétan is utal a magyar társadalomra, mivel Molnár Judit Lilla a koncepció tervezése közben olvasta Éber Márk Áron szociológus A csepp című könyvét, melyben a szerző a félperifériás magyar társadalom osztályszerkezetét egy olyan csepphez hasonlítja, amely az elmúlt négy évtizedben mindinkább elnyúlt. – A kötet rávilágít arra, hogy a szűk elit osztály nagyon magasan áll a többi felett, míg a szegénységben élők egyre többen vannak – mondja Molnár Judit Lilla, hozzátéve, az installáció játéktere is ezt szimbolizálja, melyre a homokot egy csepp alakban szórta rá, így mutatva be, hogy sajnos hazánkban csak kevesen érhetnek révbe.

Infó: Molnár Judit Lilla, Kígyók és Létrák. Kurátor: Török Krisztián Gábor. The Space Art Gallery, Budapest, I. kerület, Hattyú utca 16., földszint 4. Megtekinthető március 28-ig.