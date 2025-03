Túl a 24. órán

Orbán Viktor;uniós csúcs;

2025-03-08 06:00:00 CET

Mielőbb meg kellene értenie a magyar társadalomnak, hogy most már Magyarország uniós tagsága a tét. És az az irány, ami felé haladunk, az ország pusztulásához vezet. Azzal, hogy Orbán Viktor megvétózta Ukrajna további támogatását a csütörtöki uniós csúcstalálkozón, elsősorban nem a többi 26 tagországnak – beleértve Szlovákiát is – tett keresztbe, hanem Magyarországnak. Ezzel ugyanis lényegében deklarálta azt, hogy megfosztja a magyar társadalmat az uniós helyreállítási alap úgy 10 milliárd eurójáról. Ezek után egyre hangosabban követelik majd nemcsak az Európai Parlament, hanem egyes állam- és kormányfők is azt, hogy vegyék el Magyarországtól az uniós szavazati jogát, egyúttal azt is bevállalta, hogy a magyarokra egyre nagyobb ellenszenvvel tekintsenek az uniós polgárok.

Természetesen el lehet játszani ezt a cirkuszt a további uniós csúcstalálkozókon is, lehet vétózni, bosszantani a többieket. Lehet véleménynyilvánító szavazást rendezni Ukrajna uniós csatlakozásáról a nemzeti konzultációkból megszokott végtelenül primitív kérdéssel azzal a céllal, hogy a jövő évi választás előtt csúcsra lehessen járatni a gyűlöletkampányt. Bármit lehet, de a nyíltan orosz és Trump-barát kirohanásoknak uniós szinten már nem lesz jelentősége.

Magyarország ugyanis a mostani uniós csúcson de facto elvesztette a szavazati jogát. Ez az Európai Unió ugyanis már nem ugyanaz, mint ami Donald Trump beiktatása előtt volt. Szélsebesen változik, olyan döntések születnek, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Az Unió a jövőben eurószázmilliárdokat költ védelmére, Franciaország nukleáris biztonsági ernyőjét az egész kontinensre kiterjeszthetik. De természetesen nem csak a védelmi kérdések miatt beszélhetünk egy megújuló EU-ról. Politikai szempontból is döntő változások mennek végbe. Újjáalakul a német–francia tengely, amely az EU függetlenedésének motorjává válik. Friedrich Merz leendő német kancellártól nem várhat sok jót Orbán Viktor, jóval keményebben lép majd fel a magyar miniszterelnökkel szemben, mint a még hivatalban lévő Olaf Scholz. Emmanuel Macron ugyan kiváló diplomata, mindenkivel megtalálja a közös hangot, de alighanem szerdán az Élysée-palotában azt adta miniszterelnökünk tudtára, hogy a tűzzel játszik. A francia sajtóból is kitűnik, hogy Párizs megelégelte Orbán lázadásait, hiszen úgy vélik: ezzel már Európa biztonságát akarja tudatosan veszélybe sodorni. A magyar kormányfő nem számíthat Marine Le Pen szolidaritására sem, függetlenül attól, hogy pártja, a Nemzeti Tömörülés, a Fideszhez hasonlóan a „Patrióták” frakcióját erősíti. Le Pen keményen ítélte el az Egyesült Államokat amiatt, mert felfüggesztette Ukrajna támogatását.

Sokszor merül fel az a kérdés, milyen mestertervet követ a kormányfő. Tavaly azt hallhattuk, nagyot nyert azzal, hogy Trump lett az amerikai elnök. Lehet, hogy ő ezzel tényleg nyert valamit, az is elképzelhető, hogy győztes hadvezérnek tartja magát, ha befogad Magyarországra bukott, korrupt, elítélt balkáni politikusokat. De közben a magyar társadalom folyamatosan veszít. Nemcsak uniós pénzt, hanem a nimbuszát is.