Kovács Gergely: A Református Egyház magánkézbe adott egy 9 milliárdos ingatlant, amelyet ingyen kapott az államtól

XII. kerület;református egyház;Kovács Gergely;

2025-03-08 18:23:00 CET

Magánkézre játszotta Magyarországi Református Egyház azt a nagyjából 50 ezer négyzetméteres Virányos út és Szilágyi Erzsébet fasor közti területet, amit hitéleti-oktatási célra kapott nemrégiben ingyen az államtól – közölte Kovács Gergely XII. kerületi polgármester a Facebook-oldalán. Hozzátette, hogy az állam – még mielőtt az egyháznak adta volna a telkeket – jelentősen megnövelte az ingatlanok beépíthetőségét, csökkentette a megtartandó zöldfelület mértékét és engedélyezte a lakófunkciót.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke szerint az 50 061 négyzetméteres területet 9 194 419 000 forintra becsülte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV). A tulajdoni lapon – folytatta – jelenleg az látszik, hogy az ingatlan nem sokkal később a Bank Center Kft.-hez került „csere” útján, amiből nem sok derül ki, hiszen cserélni 1 forintos értékre is lehet valamit.

„Úgy gondoljuk, hogy ha valaki közfeladat ellátására kap állami vagyont, akkor közérdekű adat annak további sorsa is. Ennek ellenére 2024. december 31-én beadott közadat igénylésünkre csak annyi választ kaptunk, hogy karácsonykor a Református Zsinati Hivatal zárva tart. Ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulunk” – derül ki a polgármester bejegyzéséből.

Kovács Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam által ingyenesen átadott ingatlant 15 évig nem idegeníthetik el, ugyanakkor ez alól az utóbbi években számtalan felmentést adott a XII. kerületben is. „Egyszóval van egy jelenleg viszonylag kedvező zöld területi mutatókkal bíró terület, amelyen lehetővé teszik a sokkal durvább beépítést, úgy, hogy gyakorlatilag 15 év múlva biztosan, de szándék esetén akár hamarabb is eladhatja azt az egyház egy beruházónak” – összegezte a polgármester.