Nyomozás indult, a gyanú szerint megerőszakoltak egy nőt a fogyatékosokat ellátó gacsályi intézetben

nyomozás;nemi erőszak;fogyatékosotthon;Gacsály;

2025-03-08 22:04:00 CET

Többször is megerőszakolhattak egy mentálisan sérült nőt a fogyatékosokat ellátó gacsályi intézetben. Gyanúsított egyelőre nincs, de az ügyben nyomozás indult – derül ki az RTL Híradó riportjából.

A kereskedelmi televíziónak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei otthon egyik neve elhallgatását kérő volt dolgozója számolt be az ügyről. Elmondása szerint hallomásból tudja, hogy az egyik jelenlegi dolgozó létesített szexuális kapcsolatot többször is a mentálisan sérült nővel az otthon kulcsra zárható foglalkoztatójában, amelyik a közösségi élet színtere a bentlakók számára. Az áldozat végül az otthon egyik középvezetőjéhez fordult, meg is nevezte a dolgozót, aki az állítása szerint megerőszakolta. Ez után az otthon fenntartója, a Máltai Szeretetszolgálat az ügyben belső vizsgálatot indított: a mentálisan sérült nőt kórházba vitték a sérülései dokumentálására, az általa megnevezett dolgozót, egy férfit pedig átmenetileg felmentették a munkavégzés alól.

Az RTL kérdésére a rendőrség és az ügyészség is megerősítette, hogy az ügyben büntetőeljárás folyik. Gyanúsított hivatalosan még azért nincs, mert a nyomozás nagyon az elején jár. Ez az a gacsályi intézet, ahonnan 2024 októberében került már elő videó arról, hogy az egyik dolgozó rugdos és szidalmaz egy mentálisan sérült nőt.